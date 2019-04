La designada interventora del radicalismo carlospacense, Silvina Leonelli, dio este martes el primer paso para intentar normalizar el partido y definir una estrategia electoral de cara a los comicios municipales del 30 de junio, al encabezar una reunión con representantes de los diferentes núcleos internos.

El encuentro se llevó a cabo por la tarde en la sede del comité ‘Elpidio González’ (Salta 50). Estuvieron presentes, entre otros dirigentes y militantes, los destituidos presidentes del comité mayores, Mariano Melana, y de la juventud, Facundo Ábrigo, Juan Manuel Lucero, Carlos Felpeto y Jorge Lassaga.

Por momentos la reunión se pobló de chicanas y cruces sobre todo entre la juventud y los demás núcleos.

No hubo mayores avances, aunque se acordó conformar una comisión de Acción Política para determinar el mecanismo más idóneo para definir las candidaturas. Con la idea de avanzar sobre este tema, este miércoles se realizará un nuevo encuentro, en este caso en la sede del Comité Central de la UCR de Córdoba.

“Me gusta reunirme con todos y escuché a todos ya que tenía que tener un panorama general de los distintos planteos que se dieron”, explicó Leonelli a La Jornada. Y adelantó que la semana próxima “vamos a formar una comisión de Acción Política”.

Además confirmó que se ha suspendido la interna convocada para el 28 de abril “por los plazos electorales”.

Según detalló, se resolvió empezar a trabajar para la elección provincial del 12 de mayo donde, “por supuesto la Unión Cívica Radical de Carlos Paz va a trabajar para Mestre Gobernador, y también vamos a trabajar para acordar los candidatos para los comicios municipales”.

La reunión de este miércoles en la ciudad de Córdoba con los distintos sectores tendrá como meta “buscarle una salida a esta situación para que la UCR salga fortalecida y con ganas de posicionarnos en Carlos Paz”.

Por otro lado, consultada sobre la posibilidad de aplicar eventuales sanciones a los afiliados que decidan participar en los comicios por fuera del partido expresó que eso no está decidido.

“Lo vamos a ir viendo de a poco. Soy una persona de consenso y veremos cómo va evolucionando esta intervención”, expresó.

Lenci, referente del ‘mestrismo’

Si bien no participó de la reunión porque estaba acompañando a Ramón Mestre en el lanzamiento de la campaña en Jesús María, se conoció que la concejala Natalia lenci será la referente en Villa Carlos Paz del núcleo Confluencia que referencia el actual intendente de Córdoba y candidato a gobernador.

Qué dijeron los dirigentes

Carlos Felpeto: “La interventora tiene las mejores intenciones de abuenar el partido y buscar soluciones para que tengamos una elección normal el 12 de mayo, y buscar alternativas para armar la propuesta que va a llevar el partido el 30 de junio, ya sea como lista 3 UCR o en un frente electoral.

En la reunión con el Comité Provincia se va a buscar una mecánica de selección de candidatos ya que las internas están suspendidas.

Uno tiene la nostalgia de ver un radicalismo armado y no con agresividad de parte de gente que tiene dos años de afiliados y parece que lo hubiesen manejado al partido toda la vida”.

Mariano Melana: “Al menos hoy me han entregado una copia de la resolución donde están los motivos de la intervención.

Se nos convocó para trabajar en un armado, y si bien nosotros ya habíamos tomado una decisión será cuestión de analizarlo con nuestro grupo.

Ha habido en alguna forma una amenaza de que el que trabaje por fuera del partido será expulsado.

Creemos que a la UCR la fortalecemos entre todos, pero no consideramos que la intervención sea la forma más prudente de que el partido llegue al gobierno el 30 de junio.

En principio nosotros siempre vamos a poner por delante el partido, nos comprometemos a trabajar el 12 de mayo por la lista 3, y si bien la intervención no nos cae bien, al radicalismo hay que fortalecerlo.

En lo local vamos a discutir internamente el mejor camino para tomar. No descartamos nada”.

Jorge Lassaga: “La interventora marcó dos objetivos. Uno la elección provincial del 12 de mayo y el otro los comicios municipales del 30 de junio. Nos dijo que se va a reunir con los núcleos en particular para definir el curso de acción.

No se avanzó sobre el tema candidaturas. Informó que la interna convocada estaba suspendida, y estamos esperando que nos diga cuáles pueden ser los métodos para resolver este tema. Nos planteó también la posibilidad de realizar alianzas con otros espacios.

Me voy con la necesidad de tener más información sobre cómo sigue todo esto”.

Juan Manuel Lucero: “Me parece vergonzoso que dirigentes de un montón de tiempo estén haciendo responsables a los jóvenes de la crisis institucional y política del partido. Nosotros estuvimos 9 meses y ellos estuvieron desde 1983 hasta 2018 ininterrumpidamente.

En un momento de la reunión se hizo una moción para expulsar y mandar los jóvenes a un sicólogo y todos aplaudieron. Eso es un claro síntoma de que estamos muy mal institucionalmente y que hace falta otro tipo de intervención.

Como decía Alfonsín, hay que seguir ideas y no personas. Tenemos bien claro los valores y principios que perseguimos, que no siempre se condicen con ciertos dirigentes. Pero tenemos claro que los jóvenes somos los responsables de volver a poner el partido en marcha, y ser protagonistas al lado del vecino y no obsecuentes con alguna decisión.

Tanto el 12 de mayo como el 30 de junio voy a trabajar para el radicalismo. Mientras los valores y principios del partido estén representados en la propuesta de la UCR vamos a acompañar”.