Organizado por la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC) y en el marco de las Semifinales Argentinas Amateur 2019 de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y Ajedrez Plus, se realizará del 19 al 21 de abril de 2019, en la sede del Club de Ajedrez Social Cosquín (Catamarca 455 – frente a la Plaza del Festival del Folklore) un festival con puntaje para el Elo Internacional, integrado por 4 torneos.

Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Turismo en Cosquín”: por sistema suizo a 6 rondas, a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento. Pueden participar ajedrecistas federados y aficionados, cuyo Elo sea inferior a 2200 puntos. La prueba clasificará al 40% mejor ubicado para las Finales Argentinas Amateur 2019.Comienza el viernes 19 a las 15 hs.

Semifinal Argentina Sub 1700 y Aficionados “Club de Ajedrez Social Cosquín”: por sistema suizo a 6 rondas, a 60 minutos por jugador con 30 segundos de incremento. Pueden participar ajedrecistas federados y aficionados, cuyo Elo sea inferior a 1700 puntos. En una prueba ideal para infantiles y principiantes que deseen incursionar en ajedrez federado, el torneo clasificará al 40% mejor ubicado para las Finales Argentinas Amateur 2019.Comienza el viernes 19 a las 15 hs.

Torneo Elo Blitz “Memorial Gustavo Ciravegna”: se disputará el viernes 19 desde las 22, ese torneo por sistema suizo a 9 rondas, a 4 minutos por jugador con 2 segundos de incremento.

Torneo Elo Rápido “Damián Reca”: se jugará el domingo 21 de 17 a 19, como clausura del festival, por sistema suizo a 6 rondas, a 7 minutos por jugador con 4 segundos de incremento.

En cada uno de los torneos se premiará con trofeos a los 3 primeros, mejor sub 20, sub 14, sub 12, sub 10, supra 65 y femenino.

Informes e inscripciones: comunicándose al 03541-(15) 56-5164 o 0351 –(15) 5126-557 (ambos con WhatsApp). Se ofrece un paquete de alojamiento en hotel 3 estrellas (2 días, con desayuno) e inscripción a $ 1500.- para jugadores, $ 1400 menores sub 18 y $ 1300.- para acompañantes.



Participarán ajedrecistas de varias provincias argentinas en esta actividad deportiva, cultural y turística.

Web Oficial: https://ajedrezcosquin.wordpress.com