El exconcejal peronista Adrián Lizarriturri se sumó a la lista de dirigentes que salieron a contestarle al intendente Esteban Avilés tras las declaraciones que formuló este lunes en un noticiero local.

El actual referente del espacio Ciudad Futura planteó que, “la soberbia y la mentira muchas veces caminan juntas y tal es el caso del intendente Avilés, una persona de escasos atributos intelectuales”.

“Difamar a un gobernador fallecido (que no puede responder) y que hiciera tanto por Carlos Paz nos habla a las claras qué clase de persona es.

Miente cuando no dice una verdad histórica incontrastable, cual es la obra pública que se volcó en los últimos 20 años en la ciudad, desde las válvulas del dique, costanera, ampliación de Cárcano, escuelas, etc, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales, una obra única por su envergadura y tecnología que tuvieron como impulsor y desarrollador de esos proyectos al senador Caserio”, apuntó Lizarriturri. Y advirtió: “Avilés hace 16 años que está en la municipalidad y los problemas del lago, cloacas, tránsito, malas temporadas, etc. son de los otros”.

“Si se preocupara mas por la gestión y menos por la mentira, el bronceado y el maquillaje de su persona, Carlos Paz seguramente sería mejor ciudad después de ser ocho años concejal y ocho años intendente”, afirmó.