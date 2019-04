Blanca Pérez defendió a De la Sota y Caserio y cruzó a Avilés: “vas a ser legislador gracias a los peronistas”

La exconcejala de Villa Carlos Paz por el peronismo, Blanca Pérez, cruzó al intendente Esteban Avilés por las declaraciones que formuló respecto al accionar del exgobernador José Manuel De la Sota y el actual senador Carlos Caserio.

“Habla con una total falta de ética y respeto de alguien que hoy lamentablemente no está entre nosotros, nuestro entrañable José Manuel De la Sota y de nuestro compañero Carlos Caserio, ambos impulsores de imnumerables obras para Carlos Paz y todo el Valle de Punilla, además de incontables obras en el resto de nuestra provincia, siempre con una política de igualdad para todos los municipios fueran peronistas o no. Me consta por ser vecina de ésta villa además de ser militante peronista de toda la vida”, escribió Pérez en los comentarios de la nota publicada en la web de La Jornada. Y agregó, en un mensaje directo al intendente: “Avilés te informo que por más que digas que el acuerdo es con el gobernador o Massei, vas a ser legislador gracias a los peronistas, que para mi gusto es un regalo que te hicieron y que ya estás demostrando que no estás a la altura de las circunstancias mordiendo la mano que te va a dar de comer por cuatro años”.

Por último, planteó si Schiaretti y Massei “no podrán revisar la gravedad de los dichos de Avilés y sacarlo de la lista de legisladores”.