Concentrará la presencia de 16 organismos provinciales, en beneficio del departamento General San Martín y su ciudad cabecera. El flamante espacio se ubica en el refuncionalizado ex Hospital Pasteur, con una superficie total estimada de 2.100 metros cuadrados cubiertos.

Este lunes quedó oficialmente inaugurado el nuevo Centro Cívico Villa María, emplazado en el edificio del ex Hospital Pasteur, que fue refuncionalizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para concentrar la presencia de 16 organismos provinciales y que beneficiará a la población de la ciudad cabecera del departamento General San Martín y su zona de influencia.

“Me alegra que hoy este lugar, que había quedado deprimido, sea un edificio impresionante, para comodidad de los habitantes de Villa María y la región, porque es un centro cívico regional. Ahora tienen un lugar único, para cuando precisen hacer un trámite en un estamento provincial. Esto es hacerle la vida mejor a la gente, que es la misión de quien gobierna”, dijo Schiaretti durante la inauguración.

“¿Cómo no íbamos a hacer el nuevo Hospital Pasteur, y cómo no íbamos a consultar al intendente qué era lo mejor para este viejo edificio? Quienes viven aquí, quienes trabajan y están aquí, son los más indicados para decirnos lo que es mejor hacer con este sector de la ciudad”, prosiguió el mandatario, al tiempo que señaló que en estos años de gestión, la inversión del Estado provincial en Villa María asciende a más de mil millones de pesos.

Cabe destacar que el inmueble situado en calle Mendoza 2.154 data del año 1929 y es patrimonio histórico. Cuenta con una superficie total estimada de 2.100 metros cuadrados cubiertos y 3.500 metros cuadrados descubiertos, con un espacio de Atención al Público, sector de oficinas privadas, Sala de Monitoreo, Auditorio y Área de Gobernación y autoridades administrativas de la Sede.

“No me voy a cansar -dijo en su mensaje el intendente de la ciudad, Martín Gill- de darle las gracias a un Gobierno provincial que está cerca de cada villamariense y cada vecino de este departamento. No me caben dudas de que, en los próximos tiempos, la ciudad y el departamento General San Martín le van a dar las gracias al gobernador Schiaretti de manera contundente por su esfuerzo, su trabajo, su compromiso y su decisión de acompañarnos en cada proyecto que llevamos adelante”.

Recordó Gill que el estado de abandono general en que se hallaba el edificio había terminado por deprimir a todo el sector este de la ciudad, uno de los más poblados de Villa María. Y también que el barrio Lamadrid no solo no contaba con plazas, sino con ninguna institución pública.

El Centro Cívico Villa María tiene asimismo tres salas de reuniones, un auditorio con capacidad para 200 personas, un espacio amigo de la lactancia, 140 puestos de trabajo y 280 bocas de red. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

La intervención del edificio implicó una inversión de 49.202.857 pesos e incluyó la demolición total de una superficie de 630 metros cuadrados, demolición parcial en sectores sobre calle Mendoza y verja perimetral y la ejecución del nuevo edifico donde funciona el Auditorio, espacio en el que desarrolló el acto de hoy.

La inversión destinada al equipamiento alcanzó los 7.280.000 pesos, entre cartelería, cableado eléctrico y red de gobierno, tecnología y equipos de sonido e imagen, mobiliario, cortinas, servicio de limpieza, etcétera.

Los 16 organismos provinciales presentes ofrecerán un total de 24 servicios, a saber: el flamante espacio provincial sumará los siguientes servicios: Orientación al Ciudadano; Mesa de entradas – SUAC; Firma Digital; Ciudadano Digital; Medicina del Trabajo; Dirección de Estadística y Censos; Seguro de Vida y Paicor (Secretaría General de la Gobernación); Inspección de Personas Jurídicas; Registro de Proveedores y Dirección General de Rentas (Ministerio de Finanzas); Ministerio de Transporte; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo; Ministerio de Ciencia y Tecnología; Ministerio de Educación (Inspecciones); Ministerio de Agricultura y Ganadería; Apross; Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo; Juzgado de Faltas; Fundación Banco de Córdoba; Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; UDER (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Del acto de inauguración participaron también el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Massei; la diputada nacional, Alejandra Vigo; el secretario de Comunicaciones y Conectividad, Manuel Calvo; la diputada nacional Alejandra Vigo; la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura y ex intendenta de Villa María, Nora Bedano, entre otras autoridades.