Fiel a su estilo, el intendente Esteban Avilés ofreció una entrevista al programa VCP Hoy donde criticó sin miramientos a dirigentes del peronismo, del radicalismo y en general, a toda la oposición.

De esta confrontación él emerge, según su visión, como un paladín de la coherencia.

Durante la charla, Avilés cuestionó la decisión del Comité Provincia de la UCR de intervenir el Comité de Villa Carlos Paz para evitar que “el radicalismo orgánico” se sume a Carlos Paz Unido.

“Están persiguiendo la decisión del comité local por una lectura de mi posición política provincial. Ha sido grave esto de romper la institucionalidad”, dijo y apuntó como máximo responsable al actual intendente de Córdoba y candidato a gobernador por la UCR, Ramón Mestre.

“En mi despacho tengo la foto de Illia y de Alfonsín, y cuando salgo puedo mirar a mis hijos a los ojos. Mestre no representa al radicalismo, representa un modelo distorsionado en lo ideológico, con un anclaje que no es realista. Yo me debo a mejorar la vida de la gente y no por el hecho de ser radical voy a encubrir situaciones obvias sobre la conducta de Mestre como intendente y de los valores que él representa. Tampoco voy a justificar que todos nos encolumnemos detrás de un dirigente que no ha contenido la ideología del partido y tampoco ha demostrado gestión en su ciudad”, afirmó.

En relación al peronismo, y a pesar de ser candidato a legislador de Hacemos por Córdoba, el espacio que lidera Juan Schiaretti, tuvo fuertes críticas hacia el fallecido exmandatario José Manuel De la Sota y el presidente del PJ, el senador Carlos Caserio, a quienes acusó de poner trabas a su gestión.

“En los primeros cuatro años de gobierno (2011-2015) tuvimos una situación complicada con la provincia. Tanto De la Sota como Caserio le pusieron muchas trabas a nuestra gestión”, manifestó. Y sostuvo que, “con Schiaretti y (Carlos) Massei (ministro de Gobierno) se nos abrieron las puertas y empezamos a tener diálogo”.

En otro tramo del diálogo aseguró que en su “gestión comunitaria, tratamos de tener lo mejor de cada partido. Hemos profundizado la presencia de dirigentes justicialistas pero no los que están con Caserio con el que claramente hemos marcado diferencias de ciudad; hemos profundizado con el Frente Cívico pero no con los que representa Gispert ni Omar Ruiz, que están dentro de esta coyuntura con la Cooperativa Integral y con los que han tenido responsabilidad durante 60 años de la ciudad con el modelo de gestión que cambiamos en 2011”.

Sobre los comicios municipales del 30 de junio opinó que la oposición “son sectores políticos que están tratando de ganar el gobierno y acomodarse en los cargos pero no hay proyecto alternativo”.

Luego volvió sobre el acuerdo con el peronismo provincial y su impacto en Villa Carlos Paz. “Mi relación política es con Schiaretti y Massei, en el marco de un acuerdo provincial. A nivel municipal no tenemos relación con el peronismo orgánico.

No estamos parados en un vínculo con los Caserio. Nosotros representamos lo que ellos no son”, disparó en lo que se leyó como una abierta provocación.

Asimismo enfatizó que “Felpeto, Caserio, Serna, Lizarriturri, Sépola y la Coopi son los sectores que han marcado el porqué de Carlos Paz Unido”.

“Son los responsables de lo que pasó en Carlos Paz durante 60 años”, interpretó.