Este año, Semana Santa será del 18 al 21 de abril y Córdoba está armando una grilla de eventos y espectáculos para quienes elijan a nuestra provincia. Adelantamos algunas de las opciones que las distintas localidades ofrecen para hacer de ese fin de semana un momento inolvidable.

CALAMUCHITA



Santa Rosa de Calamuchita

Delicias de Pascua: Jueves 18 de abril, en el Paseo Las Higueras, con degustación y espectáculos en vivo

Viernes 19 y sábado 20 de abril en el SUM municipal

Río de los Sauces

Del jueves 18 al sábado 20 de abril, XX Encuentro Cultural de Otoño de Pintores Paisajistas y el Séptimo Concurso Fotográfico ” Una imagen dice más que mil palabras”

Villa General Belgrano

Del jueves 18 al domingo 21 de abril: 49° Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en el Salón de Eventos y Convenciones

El jueves y el viernes la grilla artística será alegórica a Semana Santa. El sábado y domingo la programación se orientará al folclore centroeuropeo, nacional, y regional ya sea desde sus danzas como en su música. Y lo más esperado: la Ceremonia del Huevo de Pascuas Gigante.

Embalse

Domingo 21 de abril: 4° edición Remada de pascua “Uniendo los Diques a Remo”

Playa Maldonado 9 horas.

Viernes 19 de abril

10:30 hs. Primer Vía Crucis en Barrio Casitas.

11:30 hs. Concierto en la Gruta San Martín de Porres. Violín y piano

22:00 hs. Vía Crucis viviente en Predio Parroquial.

Sábado 20 de abril solemne Vigilia Pascual.

12:00 hs Carpas gastronómicas

Visitas a estación hidrológica Fitz Simon-Museo municipal ingeniero Alba Posse

Circuitos serranos a orillas del lago con cabalgatas guiadas, bici-turismo, senderismo y safari fotográfico

Villa Yacanto

3° Encuentro de Escultores y 1° Encuentro de Muralistas.

Encuentro de Coros y presentación de Orquesta de Cuerdas de Villa General Belgrano.

Rosca de Pascua gigante

Caminata a los Dos Cristos. Uniendo el Cristo Viejo, con el Cristo de los Linderos.

Trekking nocturno y Astroturismo.

Vuelos en globos aerostáticos y paramotor.

Tradicional búsqueda de huevo de pascua

PARAVACHASCA



Alta Gracia

Del jueves 18 al domingo 21 de abril: Festival Peperina. La quinta edición del este festival gastronómico se realizará en el predio del Polideportivo Municipal. Contará con más de 300 stands, donde todas las empresas relacionadas a la gastronomía podrán mostrar sus productos, realizar degustaciones y ventas.

PUNILLA



La Falda

Jueves 18 de abril: Elenco municipal de teatro de Valle Hermoso presenta “La Castellana”. 22:00 hs Salón L. Marechal (Sarmiento 92)

Viernes 19 de Abril: Caminata Nocturna para toda la familia al Mirador Bella Vista. Salida 19:30 hs desde Plaza Trenkel. Llevar Linterna.

Sábado 20 de Abril: Trekking guiado “Cerro La Banderita”. Salida 9:00 hs desde Plaza Trenkel

Viernes 19 y sábado 20 de abril: La Falda Encantada – Títeres. 18:00 hs Salón L. Marechal (Sarmiento 92)

Viernes 19 y sábado 20 de abril: Ajedraz gigante De 19 a 20:30 hs. Al pie del escenario de Diagonal San Martín

Viernes 19, sábado 20, domingo 21 de abril: Teatro y circo en Plaza San Martín 16 hs.

Viernes 19 de Abril: 21:30 hs Vía Crucis (recorrido dentro del Templo)

Sábado 20 de abril: Concierto coral-Repertorio Variado. Coro Municipal de La Falda y Coro de Cámara de La Falda 19:00 hs. Capilla Sagrado Corazón (Av. Edén 925)

Sábado 20 de abril: Milonga Municipal con la actuación del Quarteto Garufa, 22 hs.

Salón L. Marechal (Sarmiento 92)

Sábado 20 de abril: Festival música en escena. Camerata Académica de Córdoba / Nawwan 22:30 hs. Auditorio Municipal Carlos Gardel (Av. España esq. Carlos Gardel)

Valle Hermoso

Viernes 19 de abril: 15 hs. Cabalgata desde Dique La Isla a Canteras. 21:30 hs. Vía Crucis Viviente ex Estación del Ferrocarril.

Sábado 20 de abril: 22 hs Obra La Castellana. Salón del ex Hotel Bs. As.

Domingo 21 de Abril. 9:00 hs. Ascenso a Cerro de La Cruz, partida desde reserva Natural Vaquerías

Villa Carlos Paz

Viernes 19 de abril. Vía Crucis y Procesión por las calles céntricas de la ciudad

Sábado 20 de abril. Recital de Axel en los Jardines Municipales 20 hs.

TEATRO

Teatro Luxor (Av. Libertad): “Siddharta” Musical con Flavio Mendoza, Karina, Mirta Wons, Fernando “flaco” Pailos, Facundo Mazzei y elenco. Dirección: Flavio Mendoza.

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n): “Sé infiel y no mires con quién”. Comedia con Fabián Gianola, Roly Serrano, Alejandro Paker, Silvina Escudero, Miriam Lanzoni, Flor Marcasoli, Stéfano De Gregorio y Belén Giménez.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta): “Fátima es Mágica”. Espectáculo con Fátima Florez, el mago Emanuel, Ariel Taricco, Fernando San Martín y elenco.

Teatro Coral (Galería Coral. 9 de julio 21): “Midachi. 35 años” con Dady Brieva, Miguel Del Sel y Chino Volpato.

Teatro del Sol I (General Paz 250): “El show de la menopausia”. Espectáculo con Reina Reech, Ernestina Pais, Claribel Medina, María del Carmen Valenzuela y Marta González.

Dirección de Manuel González Gil.

Teatro Acuario (9 de julio 90): “Sin filtro”. Obra de Florian Zeller con Gabriel Goity, Carola Reyna, Carlos Santamaría y Muni Seligmann

Dirección de Marcos Carnevale.

Teatro Libertad (Libertad 60): “Mauo. Un amigo espacial”. Espectáculo infantil con Maximiliano Romero, Meli Planas, Eros Alen, Tomás Moyano, Patricio Vera, Gonzalo Fletcher, Agustina Lucero, Melanie Sosa, Canny Caia, Lucas Papalardo, Nicole Giménez y Nicasio Álvarez.

Complejo Malambo (costanera Carlos Paz): “Auténtica Cuba”. Espectáculo con cena show de Oye Chico con 20 artistas en escena y banda en vivo. Ibrahim Ferrer Jr., Azuquita, Verónica Pasero, Rosmery González y elenco.

Teatro Bar (General Paz 27): Nuevo show cómico musical con Adrián Garay, Andrés Aspítia, Leandro León, Romina Castro Batistón y Lucas Loza.

La Cumbre

Viernes 19 de abril

11:00 hs Vía Crucis al Cristo Redentor. Salida desde la base del Cristo. La Cumbre

17:00 hs Vía Crucis viviente alrededor de la Plaza 25 de Mayo. La Cumbre.

21:00 hs Vía Crucis al Cristo Redentor. Salida desde la base del Cristo. La Cumbre

Sábado 20 de abril

Senderismo. Actividad gratuita. Salida desde la Secretaría de Turismo de La Cumbre (Caraffa 300). 9:00 hs.

La Cumbre Religiosa, un recorrido por las tradiciones capillas e iglesia de La Cumbre. Actividad Gratuita. Salida desde la Secretaría de Turismo de La Cumbre (Caraffa 300). 11:00 hs.

22º edición de la Noche de Arte de La Cumbre, evento cultural que consiste en un recorrido nocturno por talleres/galerías/ espacios de arte de la localidad serrana de la Provincia de Córdoba, En el recorrido se podrán visitar las exposiciones de numerosos artistas locales como Miguel Ocampo, Santiago Dartiguelongue, Martín Kovensky , Matías Mischung ,Emma Gargiulo ,Marta Fernández , Alejandra Kohan , entre otros.

18:00 hs.

Domingo 21 de Abril

Cine para niños. Actividad gratuita. Sala Luis Berti (Belgrano 470, La Cumbre). 17:00 hs.

SIERRAS CHICAS



Agua de Oro

Sábado 20 de abril. 4° Festival de la Pella Gigante. Show musical, folclórico “Chango Funes y Ariel Luna”, paseo de artesanos y productores locales

La Granja

Del miércoles 17 al domingo 21 de abril: 10° Feria del Libro Exposición y venta de libros. carpa Auditorio. Sector comercial y gastronómico. Encuentro de Artesanos De 13:00 a 22:00 hs en el Playón Municipal.

Domingo 21 de abril: 50° Aniversario de la Municipalidad de La Granja. Espectáculo musical.

Río Ceballos

Viernes 19 de abril. Vía Crucis Viviente al Cerro del Cristo Ñu Porá. Parte desde la rotonda de la calle 9 de Julio a las 19 hs, hasta llegar a la cima del cerro.

Villa Allende

Del miércoles 17 al sábado 20 de abril. Campeonato Abierto del Centro Amateurs. 25, 26, 27 y 28 de abril Campeonato Abierto del Centro Profesionales en el Córdoba Golf Club

Unquillo

Del martes 16 al sábado 20 de abril: 13° Simposio de Escultura en Unquillo. Ocho artistas reconocidos por su trayectoria realizarán obras de diversos materiales como chapa, cemento directo, madera y papel. En la Explanada Municipal de Unquillo de 10 a 13 y de 16 a 20 hs

Viernes 19 de abril. Vía Crucis Mendiolaza – Unquillo, salida desde Capilla del Señor, calle Los Fresnos Talar de Mendiolaza llegada a Parroquia Nuestra Sra. de Lourdes, Juan Milich esq. Sarmiento, Unquillo. 18 a 20 hs.

Viernes 19, Sábado 20 y domingo 21 de abril: Caminata Urbana, Circuito de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Unquillo. Caminata de dificultad media guiada por especialistas en turismo e historia. Punto de encuentro Oficina de Turismo. 9 a 12:30 hs

TRASLASIERRA

Mina Clavero

Jueves 18 de abril. City Tour Pedestre “Recorrido histórico cultural por las calles principales de Mina Clavero” punto de encuentro Plazoleta Merlo 10 hs.

Viernes 19 de abril. Taller de Cerámica negra. Centro vecinal Puente del Cura “Talleres mixturados con un rico mate con yuyos serranos, en el corazón de las sierras rodeado del paisaje y los aromas de nuestra tierra” 9 hs.

Cicloturismo, recorrido de 7k por costanera del Río de los Sauces punto de encuentro plazoleta Merlo 10 hs.

Estampas Bíblicas 20 hs en la Playa Central

Sábado 20 de abril: Senderismo Nido del Águila. Punto de encuentro explanada del casino de Mina Clavero 10 hs

Indio Rojas, Feria Criolla, Juegos Campestres 20:00 horas

Show musical del Indio Rojas. Feria gastronómica criolla a cargo de la agrupación gaucha y juegos campestres. 20 hs Finaliza concurso huevos de pascua

San Javier

Viernes 19 de abril. Vía crucis con antorchas, saliendo desde la sede parroquial y finalizando en la capilla de Yacanto 15 hs. y 19 hs.



Nono

Del lunes 15 al sábado 20 de abril: XXV Encuentro de Escultores César Álvarez. Plaza San Martín de Nono

de 08 a 12 y de 16 a 21 horas

MAR CHIQUITA



Miramar

Jueves 18 de abril. Misa Lavatorios de Pie, para los turistas 20 hs.

Viernes 19 de abril: Recorrido de Fe por los 7 Lugares Sagrados de Miramar. El recorrido comenzará por la ermita de la Virgen Stella Maris y finalizará en la Parroquia Santa Teresita con la bendición del Obispo

9:30 hs. Vía Crucis Viviente en la Playa. Música en vivo. Bendición del Obispo. 20 hs

Sábado 20 de Abril: Recorrido Turístico por Miramar

Criaderos de Nutria: Calcaterra – León, Hongos y Cerveza Artesanal, Museo Fotográfico – Ciencias Naturales- Viena, Sendero. Loma de los Indios

Concurso Roscas de Pascua: Se armó la Rosca. 16:30 HS

Show Musical 20 hs

Domingo 21 de abril: Búsqueda de los Huevos de Pascua 16 hs. Finalizará el día con un espectáculo de circo estilo varieté

Ciudad de Córdoba

Del viernes 12 al domingo 21 de abril: 37° Feria Internacional de Artesanías. La feria se constituye como un espacio donde se conjugan la labor experta de 600 artesanos, más de 200 expositores abocados al espacio urbano y casi 100 pertenecientes al sector comercial.

Feria de Sabores y Dulzuras. Av. Vélez Sarsfield y Av. Hipólito Irigoyen. Lunes a jueves 11 a 21 hs. (jueves santo hasta las 22 hs.) viernes y sábado de 11 a 22 hs.

Domingo 11 a 21 hs. Turismo, cultura y artesanías – Feria de Artesanía Cordobesa. Explanada del Obispo Mercadillo – frente a Plaza San Martín.

Jueves 18 de abril: Manifestación de Fe. Parroquia María Auxiliadora 21 hs

VISITAS GUIADAS ESPECIAL SEMANA SANTA

Jueves 18

Circuito Interreligioso –visitando los templos de las diferentes religiones monoteístas que conviven en la ciudad. Vista a la Iglesia Catedral-Mezquita Centro Islámico Musulmán- Sinagoga Centro Unión Israelita de Córdoba

Hora: 15 hs. Punto de partida: Oficina de Información Turística del Cabildo (Independencia 30)

Viernes 19

Iglesia María Auxiliadora. Visita al templo y Cripta. Horario: 10 hs. Punto de partida: Iglesia María Auxiliadora: Av. Colón y Rodríguez Peña

Sábado 20

Ascenso al Campanario de la Iglesia Catedral. Horario: 10 hs. Punto de Encuentro: Oficina de Información Turística del Cabildo. (Independencia 30)

Sábado 20

La Ciudad del Silencio. “Cementerio San Jerónimo”. Horarios: 10 hs y 16 hs. Punto de partida: Hall de Ingreso del Cementerio San Jerónimo – Calle Pedro Chutro 551. Bº Alto Alberdi