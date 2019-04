Pasado este mediodía, el secretario General del Comité Central de la UCR de Córdoba, Alberto Zapiola, ingresó a la sede del Comité ‘Elpidio González’ del radicalismo de Villa Carlos Paz.

Lo hizo acompañado por la exsenadora provincial Silvina Leonelli, a quien puso en funciones como interventora de la conducción local durante un breve pero tenso acto que contó con la presencia de dirigentes de distintos núcleos, y el desplazado presidente Mariano Melana, entre otros.

“Es una situación muy dolorosa tener que intervenir un circuito pero lamentablemente no nos queda otro camino por la resolución que tomó el comité de apoyar a alguien de quien nosotros somos opositores”, explicó en primer lugar Zapiola, respecto a la decisión del comité de respaldar la candidatura del oficialista Daniel Gómez Gesteira para la intendencia. Y remarcó que, “quien promueve esa candidatura es alguien que en este momento está en Hacemos por Córdoba, es decir el peronismo, y lógicamente eso nos impone la obligación de intervenir”

“Todos los núcleos internos saben cuál fue la instrucción que dio el Comité Central en el sentido de que el límite era el actual intendente (Esteban Avilés)”, afirmó.

Señaló que Leonelli tendrá “plena autoridad dentro del circuito” mientras dure la intervención, que también abarca a la Juventud Radical.

La interventora, por su parte, aclaró que desde hoy “cesan las autoridades partidarias”.

“Es doloroso tener que decidir una intervención pero el objetivo del Comité Provincia es fortalecer a la UCR. Voy a hablar con todos los sectores, soy una persona de consensos y vamos a tratar de buscar la mejor salida para que el radicalismo tenga su candidato bien por la lista 3 o bien en un marco de alianzas”, anticipó respecto a su labor en Villa Carlos Paz.

Coincidió con Zapiola en relación a que, “era muy necesaria esta intervención porque nosotros no nos vendemos a nadie”.

“Somos radicales, tenemos un partido institucional y respetamos a todos los dirigentes dentro de ciertos límites”, remarcó. Y planteó: “Se dio una situación que no es normal dentro de la UCR de Carlos Paz. Entendemos que hay responsabilidades conjuntas. Nosotros no venimos a ver quién tiene la razón o no, si no que venimos a encontrar una solución, y los plazos nos apremian”.















Tenso acto

Tras hablar con la prensa, Zapiola ingresó al Comité y presidió un pequeño acto formal para poner en funciones a Leonelli.

En primera fila estaban dirigentes como Carlos Felpeto, Daniel Viale, Natalia Lenci y Paola García.

El presidente desplazado, Melana, esperaba de pie a un lado del salón, junto a otros integrantes de su núcleo como Juan Manuel Lucero.

Tras las palabras de Zapiola se dio un tenso cruce con Melana y Lucero, quienes pidieron explicaciones sobre las razones de la intervención y porqué la situación de Villa Carlos Paz fue evaluada de manera diferente de la de Cosquín, por ejemplo, donde se avaló una alianza entre la UCR y el Partido Socialista.

Las cortantes respuestas de Zapiola, que no dejaron satisfechos ni mucho menos a los dirigentes (ver aquí), desnudaron hasta dónde llegó el malestar en el Comité Provincia por la decisión de sumar al radicalismo carlospacense al espacio liderado por Avilés.

Sorprendió además la presencia de integrantes del núcleo Fuerza Renovadora que referencia a nivel provincial Miguel Nicolás, y que en Carlos Paz está representado por Héctor Baccega, quien estuvo acompañado por un puñado de afiliados que responden al líder de Crecer por Carlos Paz y candidato a intendente, Leonardo Mangoldt.

Asimismo generó ‘curiosidad’ la asistencia al acto partidario de varios empleados del municipio, incluyendo el Concejo de Representantes y la defensoría del Pueblo, en pleno horario laboral.