El desplazado presidente del Comité Radical de Villa Carlos Paz, Mariana Melana, consideró que la intervención es lisa y llanamente “una vergüenza institucional”.

“Ha sido un golpe institucional contra Villa Carlos Paz. El presidente (Alberto Zapiola) se ha negado a entregarme un acta justificando los motivos, y cuando pedí explicaciones sobre la situación de Cosquín, donde se resolvió también una alianza con el Socialismo, me contestó que no me tiene que dar ninguna explicación a mí”, relató.

En este contexto planteó que, “la situación es terrible. Le están haciendo un daño enorme al radicalismo de Carlos Paz, entregando el partido a una corporación económica que sólo lo quiere usar como un ariete para conseguir algunos puestos”.

“Vamos a impugnar esta intervención, aunque formalmente no nos dieron ninguna resolución. Ahora corresponde hablar con la interventora, viendo que el presidente no me quiere dar explicaciones, alguien las tiene que dar”, señaló.

Además, se mostró sorprendido porque la intervención también alcanza a la Juventud Radical. “Esto es el vamos por todo del Comité Radical de Córdoba que no le importado pasar por arriba de una elección. Lo que le digo a los afiliados que nos han apoyado y nos han votado es que cuando termine esta intervención nos vamos a volver a presentar, y quedará en el Comité Córdoba si van a querer intervenir de nuevo”, retó.