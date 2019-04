Su sombra proyectada se observó por primera vez con un radiotelescopio gigante. El anuncio se transmitió en todo el mundo.

En un histórico anuncio para la ciencia, revelaron la primera fotografía de un agujero negro. La imagen corresponde a agujero negro supermasivo ubicado en la galaxia M87, ubicada a 58 millones de años luz de distancia.

“Hemos visto lo que pensábamos que no era posible ser visto”, expresó Sheperd Doeleman, director del Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT). La importancia de la imagen se debe a la dificultad para observar agujeros negros. Estos objetos son masivos y poseen una gravedad tan extrema que ni la luz puede escapar de su influencia. Al no emitir luz, no pueden ser observables.

Sin embargo, algunos agujeros negros ubicados en los centros de las galaxias pueden tener nubes de gases orbitando alrededor. En la imagen tomada se puede observar un anillo anaranjado que son los gases y un centro oscuro que es la sombra del agujero negro.

El físico Clifford Will, que no forma parte de los equipos de investigación, afirmó a Science News que la imagen verifica la existencia de los agujeros negros y sustenta la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sin embargo, el descubrimiento podría abrir otras cuestiones que contradiga la relatividad.

Un evento histórico global

El anuncio se realizó en Bélgica por parte del Observatorio Europeo Austral (ESO) y el equipo del sistema sincronizado del Telescopio Horizonte de Sucesos (EHT). Hubo transmisiones en simultáneo en diferentes centros educativos, observatorios y museos de todo el mundo. En tal sentido, la Plaza Cielo Tierra transmitió en vivo la conferencia del EHT, en su Salón de Usos Múltiples ubicado en Chacabuco 1.300 de la ciudad de Córdoba. A su vez, en el Aula Magna de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, proyectó el acto en inglés.

Para esta tarde, a las 19:00, el espacio de divulgación científica que comparten la Universidad Nacional de Córdoba y el gobierno provincial, contará con un panel de expertos.

Participarán el profesor emérito de FAMAF, Reinaldo Gleiser, el Dr. Luis Lehner, director del Perimeter Institute de Canadá, además del director de la The Princeton University Gravity Initiative, Frans Pretorius, y el investigador del Conicet Oscar Reula, que dirige el Centro de Cómputos Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba.

Los revolucionarios anuncios se orientan en tal sentido, aunque el carácter invisible del agujero negro genera que sea avizorado con la proyección de su sombra sobre la materia luminosa que lo rodea.

Para observarlo, debido al carácter supermasivo del agujero ubicado en el centro de la Vía Láctea, se utilizó un radiotelescopio del tamaño de la Tierra.

