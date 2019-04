El próximo domingo San Antonio de Arredondo irá a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades municipales.

Al igual que en 2015, la confección del padrón que se utilizará genera suspicacias.

En este caso, el candidato a intendente del Vecinalismo Independiente, Ariel Moyano, denunció que entre los habilitados a votar figuran más de cien personas que no viven en San Antonio, y domicilios “superpoblados” con hasta 25 personas.

“Gracias a la participación de los vecinos en #FiscalVecinal, producto de reclamos y denuncias sobre personas inexistentes y domicilios superpoblados, hicimos una denuncia en el Secretaría Electoral a cargo de la Dra. Marcela Martínez Paz, del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del Dr. Ricardo Bustos Fierro. Pusimos en conocimiento a estas autoridades de situaciones respecto a los domicilios en la Municipalidad de San Antonio, considerando las elecciones del próximo domingo”, explicó Moyano.

El escrito se presentó este martes y contenía “una descripción pormenorizada de casos que consideramos irregulares por la cantidad de personas domiciliadas por casa, y por considerar que estarían empadronadas personas que no habitan en San Antonio de Arredondo, y que por lo tanto no deberían concurrir a las urnas el domingo a determinar los destinos de la localidad, por no tener un vínculo efectivo con la misma”.

La denuncia será remitida a la Fiscalía General Federal de turno, y a la Junta Electoral Local.

“Con esto intentamos defender el derecho que cada habitante de San Antonio tiene a que sus destinos políticos dependan de quiénes trabajan, conviven y comparten el pueblo, y no de la concurrencia de personas que sólo están irregularmente registradas en un domicilio, pero que no habiten aquí”, enfatizó. E hizo un llamado a la reflexión “a todas las personas que pudieran estar en ésta situación, para que piensen en los vecinos de San Antonio, que el domingo que viene decidirán el futuro de la Localidad, más aún habiendo sido esto denunciado, y tomado participación las autoridades judiciales pertinentes”.

“Estamos atentos, acompañando con estos hechos el cumplimiento de la ley. Porque somos los vecinos quienes debemos decidir qué proyecto queremos para la ciudad sin dejarnos avasallar”, afirmó.

La lista del Vecinalismo Independiente

Intendente: Ariel Moyano

Concejales: Ariel Moyano, Jimena López, Hugo Amaya, María Fernanda González, Franco Mellano, María Belén Jakuto y Miqueas Zárate.

Tribunos de Cuentas: Giuliana Noel Bravo, Nicolás Cavaglia y Jennifer Camaño.