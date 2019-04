El concejal Gustavo Molina (Frente Cívico) acusó al oficialismo de hacerlo objeto, junto a los demás ediles de la oposición, “de acusaciones de baja calaña”.

“Utilizan el poder del Estado para calumniar a opositores, actitud típica de regímenes autoritarios”, señaló en su perfil de Facebook.

La reacción de Molina tiene que ver con la operación mediático-publicitaria que encaró la Gestión Avilés tras no lograr la aprobación, en la sesión de la semana pasada, del proyecto que preveía el adoquinado de la costanera interbalnearia sur.

Siguiendo el guión que ejecutaron fielmente funcionarios y ediles del oficialismo, el municipio utilizó sus redes sociales para denostar, una vez más, a la oposición. En este caso representada en los ediles Molina, Walter Gispert, Natalia Lenci, Omar Ruiz y Oscar Sequeira.

“Estos cinco concejales prefirieron proteger los intereses económicos de los privados (Altos de Carlos Paz y Campo Garayzabal), contra la posibilidad de que los carlospacenses sigamos mejorando nuestra calidad de vida”, se lee en el post oficial.

Sin lugar en el conglomerado de medios oficialistas, Molina optó por dar a conocer sus argumentos en Facebook, donde además respondió diferentes consultas de vecinos.

En primer término explicó que la obra “estaba pensada en dos etapas. La primera cordón cuneta. Este tramo tiene la particularidad que hay dos frentistas. Ambos acordaron y por lo tanto en los próximos días verán ese tramo con cordón cuneta y una parte del costo será afrontado por ellos.

Sobre el pucho, el intendente Avilés envió un segundo proyecto de adoquinado. Uno de los frentistas que tiene el 70% de la obra debe afrontar no sólo los impuestos como el resto de los vecinos sino el cordón cuneta más una suma aproximada de 4 millones de pesos.

En la audiencia pública se manifestó en contrario y adujo que en la interbalnearia de la costa opuesta ningún vecino abonó dicha obra”.

En este punto recordó que, “se repavimentó un tramo de la avenida San Martín desde la Escuela Carlos Paz hasta la Policía, donde se encuentra el Supermercado Disco e importantes emprendimientos inmobiliarios, con costo de obra para los frentistas de 0 pesos. Se adujo que era importancia estratégica”. Y planteó que la costanera, en el sector que se está discutiendo, debe ser íntegramente financiada por el municipio, siguiendo el mismo criterio.

“Por la importancia estratégica de esta obra, por lo que representa para la conexión del sur, es sumamente importante que esta obra se realice con presupuesto municipal.

No voy a avalar ninguna obra que ponga en riesgo el patrimonio de nadie, no me importa cuál es su apellido”, afirmó.

Por esta razón aseguró que, “si la obra se realiza 100% con presupuesto municipal, como las que mencioné a modo de ejemplo, por supuesto que la voy a apoyar”.

“Como verán somos objeto de acusaciones de baja calaña, en donde se utiliza el poder del Estado para calumniar a opositores, actitud típica de regímenes autoritarios. A los concejales que somos oposición al gobierno de Esteban Avilés en cuestiones de institucionalidad se nos mide con la vara de Noruega y a los oficialistas con la vara de Uganda… Ese es el éxito de quien utiliza recursos de todos para auto-promocionarse o promocionar a candidatos. Los invito a que vean al dorso del cedulón y verán de que hablo”, dijo, en referencia a la obscena estrategia de posicionamiento de Daniel Gómez Gesteira como candidato a la intendencia.

“Nadie tampoco se escandaliza de que en uno de los medios más costosos como Cadena 3 sea permanentemente nombrado el señor intendente y esa promoción sale del dinero que todos aportamos. Con esos millones podemos hacer muchas obras sin necesidad de aumentarle la presión a los vecinos más allá del aporte de sus impuestos”, advirtió.

Asimismo señaló que, “en ninguna de las publicidades que se ven en la tv, redes o radio y demás medios, en los diversos cortes de cintas de obras de inauguración, nos verán a nosotros o mis compañeros, y sin embargo nosotros también votamos dichas obras”.

“Entonces está claro el mensaje que se quiso brindar con esta berreta operación”, concluyó.

¿Que opinan lxs compañerxs de la comunicación de Villa Carlos Paz sobre esta publicación en página oficial de la Muni?… Posted by Gustavo Molina on Wednesday, April 3, 2019