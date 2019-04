Vecina denunció “la incompetencia y el desamparo de un sistema de salud en ruinas” en Villa Carlos Paz

“Sufrimos las consecuencias de la incompetencia y el desamparo de un sistema de salud en ruinas, porque es más provechoso pagar afiches que brindar salud a los vecinos”. Con esa frase resumió Judith Silvera su pensamiento respecto a la situación del hospital municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz, tras la odisea que tuvo que atravesar para lograr que atiendan a su hijo.

El pasado martes, mientras se encontraba en su vivienda de barrio Santa Rita, el joven de 18 años (conocido como Cold, campeón nacional de rap) tropezó e impactó su cabeza contra una ventada. El vidrio se rompió provocándole el corte de la arteria temporal y de distintos vasos sanguíneos.

El primer inconveniente se dio cuando la mujer llamó al 147 pidiendo una ambulancia para trasladarlo. Le respondieron que como el accidente ocurrió dentro de la casa, no había cobertura como sí sucede en la vía pública. Y le sugirieron que lo lleve hasta la vereda.

Sangrando profusamente, esta opción fue descartada y llamó a un taxi para ir hasta el hospital.

Ingresaron por el área de Urgencias y un cirujano lo operó durante dos horas para contener la hemorragia. “Me dijo que llegamos justo, si demorábamos 10 minutos después hubiese muerto. En un momento tuvieron que inyectarle adrenalina porque se les iba. El cirujano se tuvo que cambiar de ropa tres veces por la cantidad de sangre que salía”, explicó a La Jornada.

A pesar de lo grave del cuadro, y siempre según el relato de Silvera, “no le hicieron ni una radiografía, le pusieron un suero y le dieron de alta. No lo dejaron en observación”.

“Como estoy sin trabajo y no tenía dinero, le pedí si me podían dar los antibióticos pero me dijeron ‘no tenemos nada’”, relató.

El miércoles volvieron a concurrir al nosocomio para hacerle el control de cirugía, pero en la mesa de entradas la mandaron a que vuelva el viernes a las 6 de la mañana para pedir un turno que, con suerte, sería para el jueves de la próxima semana.

“Están locos”, graficó.

No se quedó con esta respuesta y fue a la guardia donde logró que lo atiendan tras esperar tres horas.

Si bien la mujer destacó la voluntad de los profesionales, cuestionó la infraestructura del hospital, tanto en lo que se refiere a los insumos como a la parte edilicia.

“Estaba todo muy sucio, con hongos en el techo”, puntualizó.

Según explicó, la idea es dar a conocer la situación pasa por hacer un llamado de atención respecto a la verdadera situación del sistema de salud en Villa Carlos Paz.