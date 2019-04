La industria del software en Córdoba esquiva la crisis y sube la facturación

El sector creció un 29,1% en 2018 según el informe Monitor TIC, realizado por el Córdoba Technology Cluster (CTC).

De manera sistemática, Córdoba Technology Cluster (CTC) realiza el informe Monitor TIC con Economic Trends, para medir y evaluar el crecimiento de la industria del software en la provincia mediterránea, tanto de facturación como empleo de recursos humanos.

Los datos arrojan que el sector mantiene el crecimiento de ambas variables, en un contexto de crisis económica.

La facturación total de las empresas de software de la provincia de Córdoba alcanzó durante 2018 los USD 547.5 millones, un 4.5% por encima de los USD 523.9 millones facturados durante 2017.

Sin contar la inflación, y medida en pesos a valores constantes; la facturación subió un 29.1%en 2018 con relación a 2017.

Crecen los puestos de trabajo

En relación a los recursos humanos empleados, el Monitor TIC indica que creció 19.1% entre marzo de 2018 y marzo de 2019.

Con este crecimiento, las empresas cordobesas de software, sin considerar empresas multinacionales radicadas en la provincia, emplean actualmente a 10,640 trabajadores.

La cuestión de género

La diferencia del empleo, considerando el género, en las empresas cordobesas de software es notorio.

El 76.8% corresponde a hombres y el restante 23.2% son mujeres.

Profundizando, Monitor TIC expresa que son más hombres que mujeres entre el personal técnico (62% del total de recursos corresponde a hombres en áreas técnicas y el 15.9% corresponde a mujeres en áreas técnicas).

Mientras que entre el personal directivo (6.2% hombres, 1.6% mujeres) y entre los socios (5.5% hombres, 0.7% mujeres) y más mujeres que hombres en áreas no técnicas (5% del total de recursos corresponde a mujeres en áreas no técnicas y 3.1% corresponde a hombres en áreas no técnicas).

Cba24n