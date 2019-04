El “Puma” Rodríguez quiere ser presidente de Venezuela

El cantante dijo que “hay una posibilidad muy grande abierta” de una posible candidatura. “Brasil, Colombia y EEUU deben entrar ya” al país.

Desde el primer momento en el que el clima político comenzó a oscurecerse en Venezuela, con la asunción de un nuevo mandato de Nicolás Maduro y la autoproclamación de Juan Guaidó, el José Luis Rodríguez eligió un bando.

Opositor al actual Gobierno, el “Puma” participó activamente del festival artístico-musical en Cúcuta, y ahora sube la apuesta, al remarcar que “hay una posibilidad abierta, muy grande”, de ser candidato a presidente de su país.

Sin dar muchas precisiones al respecto, dijo: “Siempre me gustó el servicio público… no la política. Sería candidato a presidente. Me pregunto qué puedo hacer con la gente: la parte humana importa, el dinero viene después”.

Para acercarse a alguna idea, se identificó con el economista argentino Javier Milei.

“Es el mejor economista de hispanoamérca, estoy totalmente de acuerdo en todo. Creo en un Estado pequeño, muy pequeño, manejable… el Estado no puede tener la obra pública”, sentenció.

Remarcando que “creo en un país totalmente diferente del de ahora”, fue tajante al afirmar que “Estados Unidos, Brasil y Colombia ya formaron una coalición para entrar a Venezuela” y “estoy de acuerdo totalmente” en que lo hagan.

Sobre la situación actual, afirmó: “La calle no se puede enfriar”.

