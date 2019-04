Con VillaNos Radio en la mesa de conducción, Farco renovó sus autoridades

La Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias que reunió más de 80 radios en el Hotel de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) votó a las nuevas autoridades que integrarán la Mesa Nacional por el período 2019 – 2021.

Además los delegados de las radios comunitarias aprobaron pronunciarse nuevamente a favor de la Educación Sexual Integral (ESI), Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir; por la no injerencia y respeto a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela; y por la salida al mar para Bolivia.

Pablo Antonini, delegado de Radio Estación Sur de La Plata fue reelegido como presidente del Foro y la vicepresidencia quedó en manos de la delegada de Radio Encuentro de Viedma, Cristina Cabral. Ramiro Chaves, de Radio La Ronda de Colonia Caroya, ocupará la Secretaría, y Juan Delú, de Radio Futura de La Plata, la Tesorería.

“Acabamos de votar un equipo de trabajo que no va a estar sólo, que va a convocar a muchos y muchas más, que han aceptado en esta asamblea responsabilidades” expresó Antonini. Y afirmó: “Tenemos un año determinante donde la comunicación popular tiene que jugar un papel determinante. Hay que demostrar es que nuestra construcción es importante en este año que se juega la patria. Vamos a irnos con el compromiso de ser decisivos determinantes, protagonistas. Ojalá esta nueva mesa pueda tener su gestión bajo un nuevo gobierno”.

Las vocalías titulares serán ocupadas por Daniel Fossaroli, de FM Aire Libre de Rosario (Santa Fe), Carolina Ozán, de Radio El Brote, de Villa Ciudad Parque (Córdoba), Maitén Cañicul, de FM Pocahullo, de San Martín de los Andes (Neuquén), Miguel Ambas, de Radio La Lechuza de Pocito (San Juan), Lucas Molinari, de Radio Gráfica de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Como vocales suplentes asumirán: Ana Laura López, de Radio Tortuga de Alta Gracia (Córdoba), Gabriela Fiochetta, de Radio La Mosquitera de Guaymallén (Mendoza), Martín Iglesias de Radio Ahijuna de Quilmes (Buenos Aires).

Los revisores de cuentas serán: Javier Daruich, de Frecuencia Zero (CABA), Evelina Ramírez, de Villanos Radio de Villa Carlos Paz (Córdoba), William Salazar de FM Bajo Flores (CABA) y Alejandro Viale de Radio Del Bosque de Villa Gesell (Buenos Aires).

Fuente: Agencia Farco