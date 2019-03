Rodrigo Serna: “Estoy convencido que habrá un cambio de ciclo”

Rodrigo Serna vaticinó un “cambio de ciclo” en las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 30 de junio.

El empresario hotelero se presentará como candidato a intendente por el frente Carlos Paz Somos Todos y prepara el lanzamiento oficial de su campaña para el 3 de abril.

“Estoy convencido que habrá un cambio de ciclo y estamos trabajando para eso”, indicó a VillaNos Radio. Y se diferenció de algunos otros postulantes que dicen que, “hay que juntarse”.

“Quiero ser claro. A mí esas juntadas no me gustan, en cambio con la gente que piensa parecido o tiene el mismo proyecto para sacar la ciudad adelante sí me gusta.

Estamos en la calle tratando de contactarnos con gente que piensa como nosotros”, aclaró.

La próxima etapa de la campaña se pondrá en marcha en abril. El objetivo es sumar vecinos para terminar de elaborar la plataforma electoral.

“La invitación es a sumarse a nuestros equipos de trabajo, que tienen trece áreas definidas, como por ejemplo turismo, salud, medio ambiente, lago, empleo y planificación estratégica”, detalló.

Confirmó que el sello Carlos Paz Somos Todos “es nuestra referencia electoral” y subrayó que es un frente político “totalmente local”.

“Tengo la apertura para hablar con los candidatos que más o menos tienen en mente la ciudad que muchos queremos, y que tienen poder de decisión. Los que son manejados por otros y hacen marketing barato no me interesa. Hay algunos que salen a distraer”, cuestionó respecto a la danza de nombres de los posibles postulantes.

Por último contó que recibió ofertas para ser candidato a cargos provinciales pero “las desestimé porque estamos trabajando claramente para el 30 de junio en Villa Carlos Paz”.

“Mi candidatura está firme. El sello es mío, y lo que venga tendremos que ver de qué manera se suma al proyecto Carlos Paz Somos Todos”, ratificó.

Nota correspondiente a la edición n° 539 del periódico La Jornada, del 27 de marzo de 2019.