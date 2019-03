Mercado: “Me postulo porque creo que le puedo aportar muchas cosas a nuestra ciudad”

El comerciante gastronómico Osvaldo Mercado ratificó su decisión de presentarse como candidato a intendente en los próximos comicios municipales.

Con el apoyo del partido Vecinalismo Independiente, Mercado tuvo su primera experiencia como candidato en 2017 cuando se postuló para la defensoría del Pueblo. Aunque no ganó, el resultado alimentó su deseo de ser protagonista de la política carlospacense.

“Hace 30 años que me gusta la política, soy un apasionado”, dijo.

En declaraciones a CPTV dio su parecer sobre el escenario electoral que se plantea de cara al 30 de junio y no descartó la posibilidad de un acuerdo con otros espacios.

“Las charlas se están teniendo. Soy una persona de mucho diálogo y escucho a todos”, sintetizó.

Sin embargo, se diferenció de los que, según su parecer, ‘amagan’ con ir por la intendencia para negociar un lugar en la lista de concejales.

“Hay muchos que quieren ser primer candidato a concejal para asegurarse el sueldo durante cuatro años”, afirmó. Y aclaró: “yo no me posiciono para eso, no me hace falta. Soy más ejecutivo que legislativo y me postulo porque creo que le puedo aportar muchas cosas a nuestra ciudad”.

Nota correspondiente a la edición n° 539 del periódico La Jornada, del 27 de marzo de 2019.