Pablo Carro: “La política es así; no me preocupa poner el cuerpo”

El diputado adujo entender “la decepción” de su electorado, dice que jugó “con todo” y ratificó que la decisión fue de Cristina Fernández.

Luego de guardarse un par de jornadas, después de tomar la decisión de declinar de su candidatura a gobernador de Córdoba, Pablo Carro escogió dar una entrevista radial.

Lo hizo en el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, donde volvió a remarcar que la decisión bajó de Cristina Fernández, pero que “trabajé con intensidad hasta que la cosa cambió de dirección”.

El diputado nacional confirmó que tenía el aval de la expresidenta, descartó que hayan especulado y agregó que “la política es así”.

También agregó: “Entiendo la decepción, porque queríamos representar a un sector de la sociedad. Pero si uno pudiera decidir cómo se desenvuelve la política, nos gustaría que las decisiones hicieran el menor daño posible. Pero uno juega con todo hasta que se toman otro tipo de decisiones”.

Carro confirmó que junto a “la militancia”, en Córdoba, “venimos remando en dulce de leche y sin recursos”.

En ese contexto, admitió que “era probable que nos toque poner el cuerpo por algo que tiene una trascendencia de otro tipo” pero que “soy un militante y eso no me preocupa, no me afecta personalmente”.

Cba24n