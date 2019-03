Tips y consejos para padres y madres contra el “Desafío de Momo”

En los últimos días , padres y madres han alertado por la aparición de la figura que incita a los niños a hacerse daño.

Se ha viralizado en las redes sociales una problemática que habría vuelto a aflorar: el challengue o desafío del Momo, figura que aparece supuestamente en videos de las plataformas YouTube y YouTube Kids que incita a, sobre todo, niños y adolescentes a autolesionarse o lesionar a familiares.

Hasta ahora no se han conocido casos fehacientes, pero ésto no frenó la preocupación de padres y madres.

Momo no se trata de una verdadera amenaza cibernética en términos de infectar dispositivos o de intentar robar información, sino que es una “broma” que tiene la intención de conmocionar y desestabilizar al usuario de dispositivos móviles.

Para los padres, una amenaza como ésta puede ser abrumadora a medida que sus hijos comienzan a ingresar al mundo virtual y conociendo sus reglas y normas.

Consejos para el cuidado de los niños en Internet

Lo más importante es poder entablar un vínculo de acompañamiento y así orientar a los niños en el uso de las plataformas digitales.

– Dialogar con sus hijos sobre cómo estar seguros en línea. También necesitan saber que pueden y deben hablar con un adulto de confianza si experimentan algo incómodo mientras navegan en línea.

– Enseñar que los niños no deben “entablar amistad con nadie en línea que no conocen en la vida real. Las personas en línea no siempre son honestas sobre quiénes son y qué quieren.

– Activar la configuración de seguridad: la configuración de reproducción automática debe estar deshabilitada y controles parentales deben ser instalados para ayudar a evitar que los niños vean contenido inapropiado. Aprovechar plataformas como Youtube Kids o Netflix Kids.

– Internet en un ambiente de confianza: no dejar solos a los chicos, ni permitir que se encierren en su cuarto a ver contenidos de internet.

– Comprometerse e informarse sobre las herramientas de la vida digital que utilizan los chicos, para entender cómo funcionan.

– Denunciar de inmediato en las redes sociales o en YouTube la presencia de contenidos inadecuados para los chicos.

👮 Estamos siempre atentos para proteger a nuestros usuarios y cumplir con las Normas de la Comunidad. 🚫 Si ves videos que incluyen desafíos dañinos o peligrosos en #YouTube, ¡Repórtalos de inmediato! Conoce más aquí → https://t.co/B5Zq0JtlvO pic.twitter.com/hv7Y5XoFB3 — YouTube en español (@YouTubeEspanol) March 1, 2019

Cba24n