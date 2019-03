Una llamada de Máximo Kirchner bajó a la lista K de la pelea por la gobernación

El kirchnerismo no presentará candidatos para las elecciones de renovación de autoridades provinciales y municipales que se desarrollarán el 12 de mayo venidero. Un llamado telefónico de Máximo Kirchner a las oficinas del diputado nacional, Pablo Carro, pidiendo que no se presentara la lista del Frente Córdoba Ciudadana abortó la presentación. La información fue confirmada por dos fuentes en off a cba24n.

A menos de dos horas del cierre de listas, Pablo Carro, el candidato a gobernador del Frente Córdoba Ciudadana (versión local de Unidad Ciudadana, la fórmula que creara Cristina Kirchner), anunció que su espacio no acudirá a los mencionados comicios.

“Desde el Frente Córdoba Ciudadana comunicamos a la sociedad de Córdoba que en el día de hoy hemos decidido no participar de las elecciones provinciales del 12 de mayo”, expresó en su cuenta de Twitter el diputado nacional.

“Es obviamente una definición difícil pero a la luz de diversos elementos que hoy se pusieron en consideración evaluamos que esto es lo que debemos hacer. Hubiéramos querido expresar en nuestra propuesta al amplio espacio de oposición”, añadió.

“Siempre sostuvimos que el objetivo principal de nuestro espacio es lograr que este 2019 sea el último año que el macrismo gobierne nuestros destinos”, prosiguió.

“Dedicaremos todo nuestro esfuerzo y compromiso para construir la unidad que nos permita lograr el triunfo electoral en las elecciones nacionales de octubre de este año”, concluyó el docente y gremialista universitario.

Hasta la noche de este sábado, la lista del Frente Córdoba Ciudadana tenía un sólo candidato confirmado: el propio Pablo Carro. Restaban definir los nombres para la vicegobernación, la intendencia y los legisladores, aunque alrededor de las 20 habían podido concertar la nómina legislativa con todos los sectores, con excepción del Frente Grande.

Dos fuentes del kirchnerismo cordobés dijeron que la decisión se tomó en Buenos Aires. “No había posibilidades de desarrollar una alianza más amplia y eso reducía el potencial electoral del espacio”, evaluaron en el círculo de decisiones de la ex presidenta, según las dos fuentes consultadas.

Carro había lanzado su candidatura en Sociedad Belgrano el jueves.

Cba24n