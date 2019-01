En Carlos Paz, trabajadoras de prensa se expresarán contra la violencia machista

Publicidad

La convocatoria fue realizada por la secretaría de Género del Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba) y cuenta con la adhesión del colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz.

Bajo la consigna “Ahora hablamos nosotras”, trabajadoras de prensa se reunirán este sábado en el reloj Cu-Cú de Villa Carlos Paz con el fin de expresarse contra la violencia machista. Además, darán cuenta de las situaciones de acoso laboral.

La concentración se realizará a partir de las 18 y en la oportunidad se tomará una foto colectiva. La actividad cuenta con la adhesión del

colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz.

Que el encuentro se realice en el centro turístico más importante de la provincia no es arbitrario. “La temporada de verano que abre una nueva cartelera de espectáculos en nuestros centros turísticos propicia para las trabajadoras de prensa un escenario de mayor exposición hacia las situaciones de violencia machista: maltrato, bromas sexistas y acosos”, expresó Mónica Reviglio, secretaria de Género del Cispren. Y reforzó: “la actividad es para decir a todos y a todas que somos profesionales, estamos trabajando y no somos parte del show. No queremos acoso, no queremos bromas. Simplemente, lo único que queremos es hacer la nota con todo el respeto profesional que merecemos”.