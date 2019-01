Este miércoles habrá doble jornada ajedrecística en Villa Carlos Paz

Publicidad

La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba invita a las actividades que tendrán lugar este miércoles 9 de enero, en la sede de avenida 9 de Julio 155 (Hotel Italia), en pleno centro de Villa Carlos Paz.

ENCUENTRO INFANTO-JUVENIL Y DE AFICIONADOS

De 17 a 19 hs. se jugará este encuentro con inscripción libre y gratuita, en el que se entregarán premios generales y por categorías. El torneo se enmarca en el ciclo “Ajedrez para Todos en Vacaciones en Villa Carlos Paz” que se desarrolla todos los miércoles de verano.

TORNEO ABIERTO RÁPIDO “HOTEL ITALIA”

A partir de las 22 se disputará este torneo en la modalidad de Ajedrez Rápido (8 minutos por jugador con 3 segundos de incremento), donde participaran jugadores federados y aficionados de la región y turistas que se encuentran vacacionando en el valle de Punilla.

Se jugará por sistema suizo a 6 rondas y se anuncian premios en efectivo (a los 3 primeros) y por categorías (por categorías en materiales ajedrecísticos: para el mejor aficionado, mejor senior (supra 60), mejor femenina, mejor sub 20, sub 16 y sub 12).

Informes e inscripciones: 0351-155 126 557 – WhatsApp: +54 9 351 5126 557

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO RECIBIRÁ A LAS SEMIFINALES DE LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS AMATEUR

Por otro lado, la localidad de Villa Santa Cruz del Lago será sede los días sábado 9 y domingo 10 de febrero, de las primeras Semifinales Argentinas Amateur que se disputarán en la Provincia de Córdoba en el año 2019.

En una propuesta turística-cultural y deportiva, se disputarán desde las 11 hs. del sábado 9/2, en el Salón de Cultura del Nudo Vial (Ruta Nac. 38 intersección Ruta Prov. 22) dos torneos: A) Semifinal Argentina Sub 1700 “Villa Santa Cruz del Lago Turística” y B) Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Municipalidad de Santa Cruz del Lago”, válidos al Elo Internacional y que clasificarán para las Finales Argentinas Amateur 2019 que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.

Web Oficial: https://ajedrezsantacruzdellago.wordpress.com/