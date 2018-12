Murió el excanciller Héctor Timerman

Publicidad

Tenía 65 años, sufría cáncer y fue ministro de Relaciones Exteriores durante los últimos años de las presidencias de Cristina Kirchner

El ex canciller Héctor Timerman murió en la madrugada del domingo a los 65 años, como consecuencia de un cáncer de hígado que padecía desde hacía varios años.

Timerman había sido ministro de Relaciones Exteriores durante el último lustro de las presidencias de Cristina Kirchner. Su paso por la Cancillería quedó marcado por la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán, por el que fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA.

El ex canciller se realizaba un tratamiento oncológico experimental en el hospital Mount Sinai de Nueva York. En los últimos meses, su condición había empeorado por la extensión del cáncer de hígado a los huesos y a sus pulmones.

Hijo del prestigioso periodista y editor Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión entre varios otros medios, Héctor Timerman tuvo su propia carrera en el periodismo y fue partícipe de varias organizaciones de la comunidad judía, aunque en los últimos años su vínculo con la dirigencia local se había deteriorado por el Pacto con Irán.

Sus últimas apariciones públicas ocurrieron hace un par de meses, por declaraciones en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA.

En ese momento, sostuvo que “nunca estuvieron en peligro las alertas rojas” que regían sobre los cinco iraníes acusados del atentado a la mutual israelita. Y afirmó que “hay alguien a quien le interesa que la causa no avance, no es iraní y no sé porqué lo hace”.

Según el juez Claudio Bonadio, que lo procesó por traición a la Patria y encubrimiento agravado, Timerman ocupó un puesto fundamental en la firma del Memorandum. Participó de las negociaciones, de la presunta redacción y de la firma del acuerdo. También fue parte de la puesta en marcha y su incidencia en las “notificaciones rojas” de Interpol.

Su hermano, Javier Timerman, un experto en servicios financieros que vive en Nueva York, le dedicó un mensaje en Twitter: javier timerman @JavierTimerman Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mi. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas.

Lo mismo hicieron ex compañeros de gobierno y amigos, como los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich; el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi; el ex piquetero Luis D’Elía, y la abogada Graciana Peñafort, entre otros.

También el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto manifestó las condolencias a la familia de Timerman a través de esa red social.

Aníbal Fernández publicó en @FernandezAnibal ADIÓS QUERIDO AMIGO Dios no quiere cosas puercas por lo cual, los hijos de puta que te lastimaron sin razón, pagarán por ello. No lo dudes.

Agustín Rossi publicó en @RossiAgustinOk Falleció Héctor Timerman, compañero y amigo. Ex Canciller del Gobierno de @CFKArgentina y un gran patriota. Fue canallescamente acusado de traición a la patria y en sus últimos días estuvo mortificado por dicha acusación. No te olvidaremos compañero y amigo.

También en Twitter Jorge Capitanich se expresó en @jmcapitanich: Quiero expresar mis condolencias a la familia de Hector Timerman, un gran Canciller, excelente persona y patriota comprometido con la defensa de los intereses de la República Argentina en el mundo! Te recordaremos siempre con mucho afecto!

Graciana Peñafort en @gracepenafort publicó: Dolor

Desde Cancillería Argentina en @CancilleriaARG: Nuestras condolencias a la familia de Héctor Marcos Timerman, canciller de la República Argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, en este momento de dolor.

