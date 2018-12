Anuario 2018: los temas que marcaron el año

Publicidad

Por Evelina Ramírez

Llegamos al último número del año… y no es para menos. Este 2018 ha significado para La Jornada un verdadero esfuerzo, sobre todo pensando en la continuidad de la edición gráfica. Como lo venimos haciendo, el último número lo dedicamos a hacer un repaso por los que, consideramos, son los temas del año.

Enero y febrero parecen lejanos, pero el 2018 arrancó movido, teniendo en cuenta que transcurrían días claves en torno al conflicto que Avilés mantiene con la Coopi desde que está en el gobierno. El municipio había dispuesto la fecha del 28 de febrero para asumir provisoriamente la prestación del servicio de agua, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba avalara el decreto de Avilés por medio del cual el municipio dispuso el cese del contrato de concesión a la Coopi por el servicio de agua.

Si bien ratifica el decreto, el dictamen contemplaba también que el Concejo de Representantes “podrá perfeccionar lo resuelto por el Departamento Ejecutivo Municipal o, bien, optar por otra modalidad de prestación del servicio dentro de los límites dispuestos por la Carta Orgánica municipal”.

Lo cierto es que el 28 de febrero fue un día más donde quedó de manifiesto la resistencia popular a la decisión del intendente Esteban Avilés de que el municipio asuma la prestación del servicio de agua. Servicio que brinda la Coopi desde su origen –hace ya 55 años- y que tiene que ver el inicio mismo de la institución, con su objeto social.

Días antes, el 25 de febrero, el gobierno de Avilés había recibido un duro revés de parte del TSJ ya que habilitó que la Corte Suprema de Justicia de la nación intervenga la causa por la pretendida expropiación de acciones que la Coopi tiene en Carlos Paz Gas. Fue un fuerte golpe para el gobierno municipal porque se trata del primero de los ataques sistemáticos que Avilés emprendió contra la Cooperativa.

Meses más tarde, el 9 de mayo, el TSJ volvió a fallar en contra de las aspiraciones de Avilés al concederle a la Cooperativa Integral el recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la nación la que defina si se puede municipalizar el servicio de agua por decreto. El dictamen del TSJ tuvo, además, efectos suspensivos. De modo que todas las acciones que el municipio pretendió llevar a cabo para hacerse cargo del servicio de agua, quedaron sin efecto, hasta tanto resuelva la Corte.

Tras estas resoluciones judiciales adversas, entró en escena la defensoría del Pueblo. Este organismo, que en teoría debería manejarse con autonomía e independencia, llevó adelante acciones que tranquilamente podrían haber sido diseñadas desde las oficinas del Ejecutivo Municipal.

Primero con dos denuncias presentadas ante el ERSEP (presentadas dos días antes de que se conozca el dictamen del TSJ habilitando a que sea la Corte la que resuelva el futuro del agua); y luego dándole impulso a un anacrónico referéndum con fecha para el 25 de noviembre.

Allí la ciudadanía debía responder “¿Está de acuerdo que la COOPI continúe prestando el servicio de provisión de agua potable?”. En caso que la mayoría absoluta de votos decidiese por la afirmativa, el municipio deberá suscribir con la Coopi un nuevo contrato de concesión de servicios públicos. En caso que la mayoría absoluta de votos decidiese por la negativa, el municipio asumirá la prestación directa del servicio de provisión de agua potable el 15 de marzo siguiente.

Cinco ediles de la oposición consensuaron un proyecto alternativo. El despacho -que llevaba las firmas de los concejales Omar Ruiz (GEN), Natalia Lenci (UCR), Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico)- establecía realizar la consulta el 31 de marzo de 2019. Si ganaba el sí, el ejecutivo deberá firmar un nuevo contrato de concesión por 15 años. Si ganaba el no, el municipio asumirá la prestación el 30 de agosto.

Ninguno de los dos proyectos contó con los votos para ser aprobado.

Lo cierto es que, pese a los intentos, Avilés terminará su mandato sin poder ejecutar sus máximas aspiraciones de despojar a la Coopi de los servicios que presta. Y esto es así no solo por los caminos que traza la estrategia judicial sino, sobre todo, porque a lo largo de estos años quedó en evidencia el apoyo popular del que goza la Coopi como prestadora de los servicios públicos bajo la lógica de la economía solidaria.

Sin justicia

Desde estas páginas visibilizamos la continuidad de la lucha de la familia de Franco Amaya (18) para exigir justicia por su asesinato y denunciar la violencia policial.

En mayo de este año comenzó el juicio contra los dos policías involucrados en su crimen. Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos (25), autor del disparo mortal, llegó al juicio imputado del delito de “homicidio agravado por la calidad de autor y por el uso de arma de fuego en concurso ideal”. José Ezequiel Villagra (22), responsable del control vehicular donde sucedieron los hechos, estaba imputado por “omisión de los deberes de funcionario público”, al negarse a prestar auxilio a Franco luego de efectuado el disparo.

El tribunal de la Cámara 11 del Crimen -integrado por el presidente Daniel Ferrer Vieyra y las vocales Graciela Bordoy de Pizzicari y María Susana Frascaroli- decidió cambiar las imputaciones y reducir la pena de los policías.

Bustos fue condenado a 12 años de prisión e inhabilitación especial por igual término de tiempo. Mientras que José Ezequiel Villagra, responsable del control vehicular, fue absuelto.

El dictamen fue fuertemente repudiado por familiares, amigos, vecinos autoconvocados y organizaciones antirrepresivas que habían concentrado en Tribunales II para escuchar el veredicto.

De esta manera, el poder judicial de Córdoba sentó un oscuro precedente –uno más- ya que dio lugar al planteo que hizo el fiscal Diego Albornoz sobre juzgar la responsabilidad de Bustos sólo por el uso de arma de fuego, y no por su calidad de agente policial.

La familia apeló el fallo.

“Vamos a seguir hasta el final. No voy a dejar que esto quede así. Porque yo perdí a mi hijo para siempre y ese hijo de mil va a salir en algunos años. No vamos a parar. De la mano del abogado y de toda la gente que me acompaña, vamos a llegar hasta el final. No lo vamos a dejar así. No me esperaba este fallo, en absoluto”, expresó Laura Cortez, la mamá de Franco, apenas se conoció la sentencia.

El 2018 fue un año más en donde prácticamente no existieron avances para esclarecer las muertes de Andrea Castana (35) y Hernán Sánchez (32). Hernán era buscado desde el 19 de diciembre de 2014, último día en que su familia lo vio con vida. Andrea, en tanto, se la vio por última vez el 11 de marzo de 2015, cuando subió al cerro para hacer actividad física.

Ambos jóvenes aparecieron sin vida en el Cerro de la Cruz el 13 de marzo de 2015.

En torno a Andrea se sumó este año el “papelón” del municipio quien tapó el mural que la artista plástica Luciana Muñoz había pintado en una de las paredes de la Sala de Convenciones. El miércoles 27 de junio comenzó a plasmarse un nuevo mural. La pared elegida pertenece a la Gomería Pacher, ubicada sobre calle Cassaffousth, al frente del supermercado Becerra cercano al reloj Cu-Cú. La mirada de Andrea quedó plasmada una vez más, para seguir interpelando y exigiendo justicia.

En lo que respecta a Hernán, el fiscal Ricardo Mazzuchi intentó el año pasado cerrar la causa como ‘suicidio’. La familia rechazó de cuajo esta posibilidad, apeló la medida y está a la espera de que se expida el Tribunal Superior de Justicia. Pretenden que se cambie la carátula del caso de ‘muerte de etiología dudosa’ a ‘homicidio’.

“A Hernán lo torturaron, le quebraron los dedos de los pies, le arrancaron piezas dentales, tenía una herida de arma blanca en el abdomen que le provocó la muerte. Murió desangrado. Así y todo, el fiscal quiso cerrar la causa como suicidio. La justicia hasta el momento no movió un dedo. Exigimos justicia para Hernán”, reclamó su hermana, Sandra, al cumplirse cuatro años de su desaparición.

La fortaleza del movimiento de mujeres y disidencias

El 2018 ha sido, sin lugar a dudas, el año del movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Ya desde junio de 2015, con el surgimiento del movimiento #NiUnaMenos a nivel nacional, fue aumentando la visibilidad las demandas de un colectivo que fue creciendo en cantidad y en la potencia de sus reclamos.

Uno de los disparadores centrales fueron las denuncias de femicidios y episodios de violencia de género. Con el fortalecimiento del movimiento feminista, progresivamente fueron ganando espacios otras demandas, algunas de ellas históricas, como la legalización del aborto.

Por primera vez en Argentina -y luego de haber sido ingresado en siete oportunidades por la campaña Nacional por el Aborto legas, Seguro y Gratuito-, se discutió en el Congreso el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El debate cruzó a la sociedad argentina. Se discutió en cada mesa familiar, espacio de trabajo, en las escuelas, en charlas de amigos y amigas, en los medios de comunicación, en espacios partidarios, en gremios, etcétera.

Tras cuatro meses de debate público y legislativo, la Cámara de Senadores decidió rechazar el proyecto de ley.Por una diferencia de siete votos en contra, la iniciativa encontró un freno que -de acuerdo con las normas del Congreso- la hará dormir, al menos, hasta el 1 de marzo del 2019.

Sin embargo, el análisis cualitativo deja un saldo más que positivo. Porque recoge los frutos de años de organización y de lucha de los movimientos feministas y los reclamos por ampliación de derechos a nivel mundial.

Villa Carlos Paz no estuvo ajena a este proceso. “Aborto legal en el hospital”, “abajo el patriarcado”, “vivas y libres nos queremos” fueron algunas de las consignas que resonaron en el centro de la ciudad, en los distintos pañuelazos a los que convocó el colectivo #NiUnaMenosCarlosPaz.

Chicas muy jóvenes salieron por primera vez a la calle a manifestarse y denunciar a viva voz que rechazar la legalización del aborto no implica que no existan, sino que seguirán vigentes como práctica clandestina e insalubre, que se lleva a vida de cientos de mujeres y cuerpos gestantes.

Hoy, nuestro país se encuentra muy conmovido por denuncias que también vienen de la mano de lo que significó el debate por la legalización del aborto. Nos referimos a las denuncias por violación, abuso y acosos. La acusación de la actriz Thelma Fardín contra Juan Darthes hizo crujir las paredes del patriarcado. Una vez más, otra discusión que cruza transversalmente a la sociedad.

La unidad y fortaleza del colectivo de Actrices Argentinas es otra muestra de la potencia del movimiento feminista. Se replicaron en distintas redes sociales la frase #MiraComoNosPonemos y cientos de mujeres salieron a relatar en primera persona episodios tremendos de su vida. Algunos lejanos en el tiempo y con pretensión de olvido; y otros muy vigentes. Una especie de expulsión colectiva de dolores que aun lastiman.

En Villa Carlos Paz también hubo réplicas de esta movida. Algunas de las denuncias recibidas implicaron a trabajadores municipales vinculados a tareas de la Casa de la Juventud y del Parlamento Juvenil. La respuesta del municipio ha sido el silencio.

Escenario 2019

La renovación de autoridades municipales que se concretará en junio de 2019 es lo que marca el tiempo político en estos días. Con un Concejo de Representantes con “freno de mano” activado por el oficialismo, los análisis se vuelcan hacia la definición de candidaturas.

Tal como lo adelantó La Jornada en su edición del 2 de julio, Avilés determinó como candidato a una persona de su más entera confianza: Daniel Gómez Gesteira. El despliegue publicitario así lo confirma. Una foto de ambos con la consigna ‘sigamos juntos’ y la muletilla Gestión Comunitaria, aparece por estos días en los enormes carteles que se pueden observar en distintos puntos de Villa Carlos Paz.

Para muchos, el lanzamiento anticipado de la candidatura es una muestra de debilidad que alimenta las versiones de que el elegido ‘no levanta’ en las encuestas. Además, la aparición de los carteles es otro paso más en la obscena estrategia de posicionamiento que, al calor de los fondos públicos, se viene concretando desde que el exvocal del tribunal de Cuentas asumió como secretario de Coordinación de Gabinete (un cargo creado especialmente para la campaña), en agosto pasado.

El peronismo, en tanto, apuesta fuerte para los comicios postulando a la actual legisladora provincial Mariana Caserio como candidata a intendenta. Aunque, vale decir, que ni en los spots que están circulando por redes sociales ni en la cartelería callejera aparece el sello de Unión por Córdoba. “Carlos Paz Inteligente” es la única frase que se lee.

Cabe recordar que durante el plenario del Partido Justicialista de los departamentos Colón y Punilla que se llevó a cabo a fines de noviembre en nuestra ciudad, la joven dirigente dejó en claro sus aspiraciones. “Yo también tengo un sueño, quiero transformar Carlos Paz”, aseguró.

Y si hablamos de candidatos ya lanzados, el primero en activar fue Emilio Iosa, quien se postula a través del espacio “Carlos Paz Despierta”. El médico sanitarista ha hecho de la situación del lago San Roque su principal propuesta de campaña. Pero no sólo eso, sino que ha buscado que el tema tenga trascendencia a nivel provincial y nacional. De esta manera, en poco tiempo logró que concejales, legisladores y diputados estén al tanto del informe “Alerta San Roque”.

En el tablero también se anotan un amplio conjunto de dirigentes que están en conversaciones para construir una propuesta de unidad y alternativa que permita derrotar al oficialismo. Dentro de este grupo están los concejales Walter Gispert y Omar Ruiz, el dirigente de Participación y Cambio, Raúl Bonadero; Oscar Sépola y Adrián Lizarriturri de Ciudad Futura. De algunas de estas conversaciones también vienen participando Rodrigo Serna, Natalia Lenci, Jorge Lassaga y el propio Iosa. “Si vamos todos divididos va a ganar el oficialismo”, señaló Ruiz.

Los radicales, en tanto, se encaminan a realizar una interna que tiene como fecha el 24 de febrero. Al parecer, las posibilidades de construir un acuerdo de unidad están lejos de alcanzarse. El miércoles 12 de diciembre se llevó a cabo una reunión convocada por el presidente de la UCR carlospacense, Mariano Melana, con los distintos núcleos internos que tienen aspiraciones electorales en 2019.

Participaron integrantes del sector de la Juventud y también estuvo Daniel Velázquez de Democracia Radical. Si bien no fueron de la partida, tanto Carlos Felpeto como Jorge Lassaga enviaron representantes. Rolando Rodríguez fue por Todos por Carlos Paz y Patricia Rapuzzi por Acción Radical Alfonsinista, entre otros dirigentes.

El encuentro, más allá de algunas chicanas y pases de facturas lógicos, se desarrolló en un clima tranquilo, aunque quedó claro que la tan mentada unidad no será posible a nivel local. La Juventud aún no definió su candidato (suenan Juan Manuel Lucero y Lucas Durán), mientras que Velázquez, Felpeto y Lassaga ya están en carrera.

En principio la interna está pautada para el 24 de febrero, en consonancia con la elección de los candidatos de Cambiemos a nivel provincial, con la salvedad de que en nuestra ciudad se circunscribiría únicamente a la UCR, ya que ni el Frente Cívico ni el PRO acuerdan con esta instancia.

Tal como están las cosas en Carlos Paz, solo una eventual lista de unidad en la provincia y la consecuente ‘bajada’ de línea a los circuitos podrían evitar la interna para definir quién será el postulante del radicalismo en 2019 para la intendencia.

Otros dirigentes que, con diferentes estrategias y expectativas, también está anotados en la carrera por la intendencia son Ezequiel Cassino (PRO), Osvaldo Mercado (Vecinalismo Independiente), Leonardo Mangoldt (Crecer por Carlos Paz), Carlos Orso (La Razón de Mi Vida) y Víctor Curvino (Desarrollo y Transparencia).

Cerramos un año con la mirada puesta en lo que viene. Anticipando que el 2019 será un año intenso, sobre todo en materia política. Habrá elecciones de renovación de autoridades tanto en el plano local, como provincial y nacional.

Esperamos poder seguir acá. Manteniendo esa herramienta de comunicación.

Como ya es sabido, en el mes de octubre tuvimos que tomar la decisión de discontinuar la edición en papel en formato semanario atento al ahogo financiero que es resultado, entre otros factores, de la política de discriminación que el gobierno de Esteban Avilés ejerce para con este medio en el reparto de la pauta oficial.

Sabemos que el esfuerzo lo vale. Porque son muchas las personas que siguen esperando La Jornada para analizar la realidad, con pensamiento crítico. Así nos lo han hecho saber en las últimas semanas, lo cual agradecemos profundamente.

A los intentos de censura respondemos con más y mejor periodismo.

¡Por un 2019 con más libertad!

Lo más destacado, mes a mes

ENERO

La presión de los vecinos frenó el aumento: poca frecuencia, rotura y mal estado de los coches, falta de accesibilidad, escasos horarios nocturnos. Los reclamos más frecuentes de los usuarios del transporte urbano.

El Refugio Nocturno Cura Brochero cumplió 20 años de trabajo. Más de 3.700 raciones de comida se sirvieron ene l 2017 y unas 700 pasaron por el lugar en busca de cobijo. Se trata de un 30% más que en años anteriores

Se conformó la Multisectorial en defensa de los servicios de agua y cloacas y de la Coopi. Piden diálogo con el gobierno municipal

Daniel Mowszet asume como defensor del Pueblo: “Trabajo para la gente, no para el gobierno”.

FEBRERO

Comunicación por la diversidad. Fuerte repudio de las expresiones homofóbicas y violentas del comunicador Claudio Caserta, quien cuestionó que Flor de la V fuera distinguida como Figura Destaca Femenina.

Avilés contra la Aerosilla. Unilateralmente decidió expropiar parte del terreno donde se levanta el complejo turístico. La empresa sostiene que nunca fueron recibidos y denuncian contradicciones que “esconde otros intereses”.

Se cumple un año del asesinato de Franco Amaya. Su familia exige justicia y que la policía deje de asesinar a personas.

28F. La fecha definida por Avilés para asumir la prestación provisoria del servicio de agua. Sin aclarar de qué manera se haría cargo y qué pasaría con las y los trabajadores de la Coopi. Fuerte resistencia y expresiones de solidaridad con la Cooperativa.

MARZO

El Albergo Ético es una realidad en Villa Carlos Paz: El lunes 5 de marzo en el hotel El Cid se dio comienzo oficial a la puesta en marcha de una propuesta que trabaja en la inclusión y el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad.

8M: Villa Carlos Paz fue parte de un día histórico en el mundo con millares de mujeres, lesbianas, travestis y trans luchando en las calles por sus derechos y con la fuerza revolucionaria de los abrazos.

Andrea Castana y Hernán Sánchez: tres años sin justicia

Nunca más: se cumplieron 42 años del golpe de Estado que instaló un régimen de terror y muerte en el país.

ABRIL

Memoria urbana: Malvinas en el espacio público. Calles, escuelas, plazas, monumentos que recuerdan a los soldados que cayeron en la guerra de Malvinas.

Tras 16 años se servicio, echaron a una médica del hospital y denunciaron que se trata de una “represalia política”

El proyecto MATTEO se replicará a toda la provincia. Se trata de una propuesta educativa que nació en la escuela Dante Alighieri y que monitorea distintos factores de las lluvias. El proyecto lleva el nombre de Mateo Ravagli, estudiante fallecido y que fue precursor de este trabajo científico.

El gobierno provincial anuncia la construcción de una nueva escuela PROA.

MAYO

Juicio por el asesinato de Franco Amaya. El policía Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos, autor del disparo, fue condenado a 12 años. El agente Ezequiel Villagra, responsable del control, fue absuelto. Dolor e indignación de familiares, amigos y organizaciones antirrepresivas.

La comunidad educativa del Carande Carro expresa su malestar ante la decisión del municipio de habilitar el predio de la exfábrica textil para la construcción de escuela PROA. Docentes y directivos sostienen que solicitaron ese espacio para que allí se construya el nuevo edificio escolar para el Carande Carro.

El Tribunal Superior de Justicia concederle a la Cooperativa Integral el recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia de la nación la que defina si se puede municipalizar el servicio de agua por decreto.

Por su opinión sobre la autovía de montaña, renunció Emilio Iosa al municipio.

JUNIO

A tres años de la primera movilización histórica impulsada por el colectivo #NiUnaMenos, Villa Carlos Paz volvió a marchar para repudiar la violencia machista.

Cuarta licitación para definir quien estará al frente de la prestación del servicio de basura. Se presentan las firmas COTRECO y Lusa. La propuesta de Lusa es desestimada “por no cumplir con los indicadores económicos”. Queda COTRECO al frente de la prestación

Marea verde: la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

LuvaLuvatti: la joven artista plástica inició una campaña solidaria para juntar fondos para poder afrontar los costos de una delicada operación cerebral.

JULIO

¿El heredero? Gómez Gesteira comienza perfilarse como el candidato del oficialismo.

Comienza a pintarse unnuevo mural para Andrea Castana. Esta vez en una pared cedida por los propietarios de la Gomería Pacher, ubicada a metros del Cucú. El mural original pintado en la Sala de Convenciones fue tapado por una obra municipal.

Otra baja en el municipio: renunció la doctora Isabel Schoj, quien estaba al frente de la Dirección de Desarrollo Social.

Internas en la UCR: Mariano Melana es el nuevo presidente del Comité Elpidio González.

AGOSTO

Con su discurso marcadamente proselitista, Avilés fustigó a sus ex-socios políticos. Con el latiguillo “gestión comunitaria” reiterado varias veces, el intendente llevó a cabo el 1 de agosto el tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo de Representantes. Para muchos se trató lisa y llanamente de un acto de lanzamiento de campaña.

La juventud de Villa Carlos Paz exige que se habilite el voto optativo desde los 16 años.

El defensor del Pueblo propuso un referéndum por el agua y el SIPOS salió a responder. “Es una movida política de Avilés para sacarle el agua ala Coopi”, planearon desde el gremio. La opinión plantea una propuesta alternativa. Ninguno de los dos proyectos cuenta con los votos suficientes para su aprobación.

El oficialismo bloque proyectos para regularizar deudas del Concejo con medios de comunicación. De esta manera avala el mecanismo de discriminación y manejo discreción de la pauta oficial que hace Avilés.

SEPTIEMBRE

Conflicto universitario: la educación publica en tiempos de crisis

Víctor Acha celebra 50 años de su ordenación como sacerdote. Fue distinguido como Ciudadano Destacado de Villa Carlos Paz.

Consternación y color por la muerte de José Manuel de la Sota

El Concejo aprobó el nuevo ejido y el expediente pasó a la Legislatura provincial.

OCTUBRE

La Jornada debe discontinuar su edición en papel en formato semanario para pasar a ser mensuario. El ahogo financiero tiene varios factores. Entre ellos, el incremento de los insumos para la impresión y, fundamentalmente, la política de discriminación del gobierno de Avilés en el reparto de la pauta. Dypra(Diarios y Periódicos de la República Argentina) denunció la persecución y repudió su hostigamiento. La legislatura provincial también expresó su preocupación por la situación del medio.

Emilio Iosa lanzó su candidatura a intendente por el espacio Carlos Paz Despierta

130 familias le demandan al municipio acceso a la tierra y la vivienda. Están nucleados en la organización “Nuestro sueño, nuestro hogar”.

El Concejo aprobó la habilitación del Voto Joven y la conformación de la Junta ElectoralMunicipal con participación del Colegio de Abogados. Malestar de la institución porque no fueron consultados.

NOVIEMBRE

Presupuesto 2019 con la mirada puesta en las elecciones. El municipio destinará casi 60 millones de pesos en publicidad y propaganda. El monto definido está muy lejos de lo que se destina apolíticas de atención a la infancia, la prevención de la violencia de género y la promoción del empleo.

Mariana Caserio lanza su candidatura a través de las redes sociales y cartelería en la vía pública. Recibe, también, un fuerte espaldarazo del PJ en el plenario regional justicialista de los departamentos Colón y Punilla.

Una “médica trucha” atendió durante tres años en el Centro de Salud del Distrito Oeste. La información fue difundida primero por La Jornada y posteriormente cinco días después reconocida por el municipio a través de gacetilla.

¿Qué pasó con Agustín Briolini? El joven músico falleció electrocutado durante una prueba de sonido el 23 de noviembre de 2014. Su familia denunció los escasos avances en la investigación.

DICIEMBRE

Nuevo ejido: La legislatura provincial sancionó la ley que establece el nuevo ejido municipal de Villa Carlos Paz. El radio municipal se amplía de las actuales 2703 hectáreas a unas 8600 hectáreas. De esta manera se cerró un largo camino de gestiones que se inició hace más de 20 años.

Comienza a implementarse la separación diferencia de basura, y hay desconocimiento entre la población.

Preocupación y malestar por demoras en la obra en la zona del Paseo los Artesanos. Los comerciantes manifestaron su enojo por las molestias ocasionadas por la ejecución de la obra de desagües sobre calle Las Heras.

Con gran despliegue publicitario en la vía pública, Avilés ‘blanqueó’ la candidatura de Gómez Gesteira.

Nota correspondiente a la edición n° 536 del periódico La Jornada, del 26 de diciembre de 2018.