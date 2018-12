Publicidad

El humorista de todos los tiempos regresa a Córdoba y hará temporada en dos plazas teatrales de la provincia donde el público reirá y se emocionará con nuevos cuentos, relatos e historias donde el humor y la música de la mano de Carlos Martínez son protagonistas.



En 2018 el Gato Peters fue ganador del Premio Carlos a “Mejor Humorista” y regresa a Carlos Paz el lunes 7 de enero con entradas a las 500 pesos. Estará todos los lunes de enero y febrero en Teatro Holiday (Carlos Paz), mientras que los martes estará en Mina Clavero en Teatro Milac Navira.



La vedette del espectáculos es la “peroratta criolla” y sus relatos de la pampa gringa donde narra historias de sus habitantes y pueblos como sólo él sabe hacerlo.



“Estoy muy contento de regresar a Córdoba porque es un lugar que me da la oportunidad de reencontrarme con un gran público, aunque no sea cordobés me siento un no más porque es como mi casa. ‘No me arrepiento de este humor¨,es un show renovado donde el público va a disfrutar de los relatos y eso es lo que me hace feliz””, contó Peters.