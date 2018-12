Causa de los cuadernos: confirman procesamiento de Cristina Kirchner

Publicidad

La Cámara Federal la consideró jefa de una asociación ilícita. Se sostuvo el procesamiento de ex funcionarios y se dejó afuera a empresarios

Se confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner por la Cámara Federal, aunque no se expidieron sobre el pedido de desafuero, en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Además, se sostuvieron los procesamientos de Julio de Vido y Roberto Baratta, que son sindicados como líderes de una asociación ilícita que cobraba coimas en las obras en las que el ministerio de Planificación estaba involucrado.

De Vido y Baratta no son los únicos: se incluyó entre los organizadores de la banda al ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. Hasta ahora, sólo figuraban como miembros de la banda.

Por otro lado, los jueces de la sala I de la Cámara Federal, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dejaron fuera de la asociación ilícita a la mayoría de los empresarios procesados como miembros, entre ellos, a Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza, Gabriel Romero, Enrique Pescarmona o Juan Chediack.

El único empresario que quedó sindicado como miembro de la asociación ilícita fue Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería S.A., quien permanecerá detenido.

También revocaron la falta de mérito que beneficiaba a Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta, empresarios que habrían cumplido órdenes para entregar coimas.

No obstante, todos los involucrados continúan procesados por haber entregado dinero, delito que la Cámara Federal enmarcó en la figura del cohecho, es decir, coimas. Además, se ratificó el procesamiento de Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos que dieron inicio a la causa.

Otras resoluciones de la Cámara Federal

Los jueces no se expidieron sobre el pedido de desafuero a Cristina Kirchner que Claudio Bonadío dejó supeditado a la confirmación de la Cámara. Pero confirmaron los pedidos de prisión preventiva para la ex presidenta, Julio de Vido, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José M. Olazagasti, José López, Oscar A. Thomas y Gerardo Ferreyra.

Además, se resolvió la falta de mérito del ex juez Norberto Oyarbide y del auditor Javier Fernández, que permaneían, hasta ahora, procesados por la causa Cuadernos, pero se dispuso que se les tome testimonios para saber si no habrían cometido delitos relacionados.

Por otra parte, se decidió excarcelar a algunos ex funcionarios de menor rango y empresarios. Los ex funcionarios que quedarán libres son Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán Del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.

Los empresarios que serán excarcelados son Carlos Mundín, presidente de BTU y del empresario rionegrino Raúl Vertua, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina.

Cabe destacar que los jueces rechazaron la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, una estrategia de defensa formulada por varios ex funcionarios que se vieron privados de su libertad, ya que consideraron que no se viola la igualdad ante la ley, ni se obliga al arrepentido a declarar contra sí mismo.

Por último, se redujo el monto de los embargos que había fijado Bonadio: de 4 mil millones de pesos para cada integrante de la asociación ilícita, a Cristina Kirchner le embargarán 1 millón y medio de pesos y a Julio de Vido, poco más de un millón. A los empresarios, por otra parte, les fijaron un monto mayor.

