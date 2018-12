Denuncian al vicedirector del Carbó por violencia de género

Publicidad

Una docente y una regente del establecimiento efectuaron denuncias penales por distintos episodios.

Una docente y una regente de la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, denunciaron penalmente por violencia de género, al vicedirector Víctor Ricardo Pela quien, tras la renuncia de la directora, ocupa ese puesto.

Marcela Petrello, la docente denunciante, relató en un móvil de Canal 10, que el pasado lunes 17 fue convocada al despacho del vicedirector. “El gran error que había tenido, según él, era no haber impreso unas libretas”.

La mujer pensó que iba a recibir “un llamado de atención”, sin embargo, dijo que cuando ingresó a la oficina “estaba totalmente transformado”. “Quise responderle y no me dejó hablar. Se maneja con golpe de muebles, gritaba, me echaba del lugar donde yo estaba. Una situación de violencia terrible”.

“Él es el que manda. La autoridad de él lo habilita para tener poder y nosotras estamos sometidas a lo que la autoridad está diciendo en el momento”, describió.

La docente comentó que, según ha trascendido, en reuniones de personal se maneja de la misma manera y ya cuenta con otra denuncia por un caso similar.

Patricia, regenta del establecimiento educativo y también denunciante, manifestó no estar sorprendida por la situación. “En tres oportunidades fui maltratada a los gritos”.

El último episodio fue el que la animó “a hacer la denuncia en los fueros de violencia de género y tomar conciencia que es un delito y es punible”. Ocurrió el día 4 de diciembre cuando, estando de licencia y sin poder lograr comunicación con el vicedirector, acudió al establecimiento para ver los libretones. Allí “me echó, me hizo un acta, me intimidó, me acompañó hasta la puerta, pegó un portazo y me gritó, en presencia de muchas madres y docentes”, detalló.

Consideró que “como mujeres y educadoras no podemos permitir que estas cosas pasen, en ningún ámbito”.

Desde la lista de la oposición de la UEPC se apersonaron a brindar apoyo: “Es violencia de género esto y es un delito. No se puede creer que en una institución educativa todavía se crean que son cuarteles o que se puede proceder como si fueran patrones de estancia”.

