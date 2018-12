Aurelio García Elorrio lanza su precandidatura a Gobernador

Publicidad

Lucha contra el narcotráfico y transparencia en la división de poderes, las propuestas del legislador por Encuentro Vecinal.

Con la fecha, ya establecida para el 12 de mayo, dirigentes de distintos espacios ya preparan sus propuestas para enfrentarse para la gobernación de la provincia.

Uno de ellos es el legislador por Encuentro Vecinal, Aurelio García Elorrio quien dijo: “Los partidos mas chicos necesitamos mas pista para carretear. Necesitamos mostrar las propuestas antes”. Es por ello que este lunes lanza su precandidatura.

“Durante casi 8 años he conocido a la provincia, profundamente. No hay tema que no pase por la Legislatura y uno termina entendiendo por qué nos pasa lo que nos pasa”, explicó.

Sus propuestas se basan en dos claros ejes. Uno de ellos es el narcotráfico. “Córdoba no tolera cuatro años más de Unión Por Córdoba en este tema. El Gobenador nos prometió que iba a sacar la droga de los barrios y tenemos mas que antes. Si no se produce un cambio político fuerte, esto no va a aflojar. No hay decisión política del gobierno de enfrentar el problema del narcotráfico”, manifestó García Elorrio en Cara y Cruz, por radio Universidad.

Otro de los temas, es la “división de poderes independientes”. A su entender, hasta que no exista una transparencia en ese ámbito, “nunca vamos a poner en marcha el sistema democrático. En Córdoba no puede haber un Foro Anticorrupción que no produce frutos”, ejemplificó.

El político, fundador de El Portal de Belén manifestó: “Nosotros no esbozamos argumentos religiosos. Cuando hablamos de la vida, de la transparencia, no es para unos y no para otros, son valores que comparte toda la comunidad que quiere vivir en democracia. Lo que vamos a proponer a los cordobeses en esta campaña, cosas para bien de todos y para mal de ninguno”.

García Elorrio también hizo referencia a la ley de interrupción voluntaria del embarazo: “El problema del aborto ya lo tenemos. Desde que se estableció que con una declaración jurada se pueden hacer abortos. Este tema nos va a acompañar por décadas. Si yo fuera Gobernador, jamás podría renunciar al derecho de proteger a sus niños”, dijo.

