Empleada del congreso denunció a un senador por acoso sexual

El acusado es Juan Carlos Marino, senador de la UCR por La Pampa.

La empleada legislativa Claudia Guebel denunció al senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino por abuso sexual. La denuncia fue asentada en el Juzgado Federal Nº5 y a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6.

“Al mes de empezar a trabajar (con Marino), comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía ‘¿Dónde estás?’ ‘¿Dónde vivís?’ ‘Voy a estar por allá; me doy una vuelta’ ‘Preparate, que voy a tu casa’. Me enviaba videos alusivos al sexo”, relató la trabajadora.

Además, contó: “Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos”.

Guebel comenzó a trabajar con Marino hace un año. Antes fue secretaria de la Convención Nacional de la UCR desde el 2004 hasta el 2016.

Juan Carlos Marino tiene 55 años. Desde 1995 hasta el 2003 fue intendente de la localidad pampeana de Miguel Riglos. Desde el 2003 es senador por la provincia de La Pampa.

