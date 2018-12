Actrices Argentinas denunciaron a Juan Darthés por violación

Publicidad

La actriz Thelma Fardin asentó una denuncia penal por abuso sexual. El hecho ocurrió hace 10 años cuando la actriz era menor de edad.

La colectiva Actrices Argentinas acompañaron la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés. La denuncia de violación fue asentada en la Unidad Especial Contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua.

El caso ocurrió en el 2009, cuando la actriz tenía 16 años. Darthés y Fardin formaban parte del elenco de la serie Patito Feo, que se encontraba de gira en el país centroamericano. Thelma Fardin declaró: “una noche él me besó el cuello, me tocó, y me llevó la mano para que sintiera su erección”.

“Dije que no, me tiró en la cama y me practicó sexo oral, me metió los dedos y yo le decía que no. Me penetro”, agregó.

La colectiva feminista Actrices Argentinas, conformada por más de 400 actrices de todo el país, había convocado a una conferencia de prensa con el objetivo de “acompañar las compañeras de nuestra colectiva que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral”.

“Hoy decimos basta, el tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar”, expresó Lali Espósito.

Algunas de las actrices que participaron son Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Andrea Pietra, Belén Chavane, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Duplaá, Noemí Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cecilia Roth, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini, Silvina Acosta, entre otras.

“Llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos. Estamos unidas. Somos cada vez más. Ni una menos. El estado es responsable”, reza el comunicado de AA.

Esta agrupación se conformó luego que Calu Rivero acusara públicamente de acoso al actor Juan Darthés, mientras rodaban la novela Dulce Amor.

En las últimas horas, la abogada de Darthés, Ana Rosenfeld, renunció a su defensa por lo que se cree que el actor sería uno de los involucrados durante la conferencia de prensa.

Mundialmente, el denominado movimiento #MeToo fue impulsado por la actriz Asia Argento tras hacer pública una denuncia de abuso contra el productor Harvey Weinstein a la que se plegaron Ashley Judd, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone, Reese Witherspoon.

