Dramático relato de la joven que se encontró con el vecino al lado de su cama: “No sé si quería violarme o matarme”

Publicidad

Una joven de Icho Cruz se despertó durante la madrugada del viernes y encontró a su vecino al lado de su cama.

Alcanzó a salir corriendo y a pedir ayuda. La policía detuvo al agresor, identificado como Mario Barbieris.

“No me quería robar. No sé si quería violarme o matarme”, dijoa La Jornada la capitana del equipo de hockey sobre césped del CPRC.

El hecho sacudió a la tranquila localidad del sur de Punilla, y este lunes vecinos autoconvocados junto a la Mesa de Derechos Humanos se manifestarán frente a la municipalidad.

Consciente de la gravedad del hecho, Otero difundió lo que sucedió en su perfil de Facebook con el fin de alertar a la población y evitar que este tipo de situaciones se repita.

“Hoy viernes 7 de Diciembre a las 4:30 ha. De la mañana, me desperté con mí “vecino” a un metro de mí cama. Estaba durmiendo y algo …algo ínfimo me despertó…quedé inmobil….y sin moverme saque la mano de las sábanas muy despacio para prender la luz del velador. Y ahí estaba él. De un salto me levanté gritando, que haces acá???? (Lo mismo que años atraz me había preparado cuando lo veía caminar por las calles después de salir de Bower y andaba charlando con la gente del pueblo) Que haces ACAAAA ? A un metro de mí cama a un céntimetro de toda mí intimidad. Empece a gritar…NO NO NO !!! Mientras me hundía en la pared para alejarme. El instinto: eso que te preserva de todo peligro, eso que no se razona, eso que me salvó. Salte y corrí hasta salir de mí casa… corrí… grité….. corrí…. grité… corrí… corrí… grité y acá estoy asustada.

Mí vecino se llama Mario Barbieris y vive en Icho Cruz, en este momento está detenido, no sé por cuánto tiempo”, escribió.

Para que sepan:Esto me pasó a mí en Icho Cruz.Hoy viernes 7 de Diciembre a las 4:30 ha. De la mañana, me desperté con… Posted by Guadalupe Otero on Friday, December 7, 2018

Luego, en diálogo con La Jornada, señaló que no tenía vínculos previos con el hombre, más allá de que vivía al lado de su casa.

“Venía escuchando ruidos raros en mi casa por la noche, pero como tengo una perra pensaba que podía ser ella”, relató.

En la madrugada del viernes volvió a sentir un ruido, se despertó, prendió el velador, y lo vio parado al lado de su cama.

“Alcancé a gritar y a salir corriendo a la calle, pidiendo ayuda. Golpeé al lado, donde funciona el SUM municipal y está la ambulancia,hasta que me abrieron y llamaron a la policía”, expresó.

Cuando llegaron los efectivos detuvieron al hombre, que ya tendría antecedentes policiales.

“No tengo ida de cómo entró. La puerta no estaba forzada”, precisó. Y aseguró que, “no me quería robar”.

“Estaba mi billetera y las llaves de mi auto en la mesa de la cocina. No sé si quería violarme, abusarme, lastimarme o matarme”, planteó.

Comunicado de la Mesa de Derechos Humanos

Ante la denuncia efectuada la madrugada del viernes 7 de diciembre por Guadalupe Otero, vecina de Icho Cruz, y la posterior detención del acusado Mario Barberis, quien ingresó al domicilio de la víctima violando su privacidad, acercándose hasta su dormitorio donde ella se encontraba durmiendo, la Mesa de Derechos Humanos junto a vecinos autoconvocados de las comunas del sur exige a la Municipalidad de Icho cruz las siguientes acciones concretas:

⁃ La inmediata suspensión de las actividades que se desarrollan en el domicilio que es de propiedad de Barbieris (SUM El Faro )

⁃ La urgente rescisión del contrato de alquiler.

Se exige la actuación inmediata teniendo en cuenta que ya existen antecedentes judiciales previos del Sr. Barberis.

Que el espacio siga desarrollando las actividades con niñxs y adultos implica exponer peligrosamente la integridad física y psicológica de lxs mismxs, y dado que es la Municipalidad la contratante, esta tiene obligación de tomar responsabilidad en el asunto.

Por otra parte, también creemos de vital importancia que la Municipalidad preste asistencia psicológica a los dos hijos menores de edad del detenido, entendiéndolos también como víctimas.

Mesa de Derechos Humanos Punilla sur

Vecinos Autoconvocados de las Comunas del Sur