Macri, tras el G20: “Todo esto tiene sentido si logramos generar trabajo”

Tras dos jornadas intensas por la Cumbre del G20, el presidente Mauricio Macri, brinda una conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“El mundo está comprometido a acompañarnos. Lo que pasó ya nos afectó. Lo que nos queda hacer es seguir trabajando” comenzó el mandatario.

Resaltando el apoyo por parte del FMI y de los líderes presentes en la Cumbre, dijo: “Ustedes escucharon todas las opiniones: ‘Argentina está por el camino correcto’”.

“Cada uno de los que nos visitaron se quedaron con algo de Argentina en el corazón y manifestaron querer volver”, destacó y felicitó a todos los involucrados en la seguridad, recibimiento y servicios brindados a los mandatarios.

Destacó esta encuentro internacional aludiendo a que “venimos de muchos años de aislamiento, de no tratar con el mundo. Eso no quiere decir que nuestros problemas hayan desaparecido. Nos ayudó a entender más cómo insertarnos en el mundo. Nunca antes hubo una atención hacia la Argentina como ahora”.

En cuanto al vínculo Unión Europea – Mercosur, Macri informó que el próximo 10 de diciembre hay una nueva reunión técnica. “Es una acuerdo muy demorado. Hace más de 20 años que esta negociación existe”. Comentó que habló con Merkel, Macron, España e Italia. También hablé con mi nuevo colega Jair Bolsonaro quiere avanzar en este acuerdo, quedamos en vernos lo antes posible durante el verano”.

Afirmó que el canadiense, Justin Trudeau, quiere adelantar conversaciones con el país como así también Singapur, Corea, Japón. “Lo que hemos generado en estos tres días y en los últimos años es una vocación de venir a asociarse con nosotros”.

Sobre la relación con los aliados de la UCR y Coalición Cívica dijo: “Estamos recorriendo un periodo histórico en Argentina, un gobierno que hay en un contexto internacional muy difícil, en minoría y la coalición está sólida, trabajando como corresponde. Siento que hay mucha responsabilidad”.

Ante la no inclusión en extraordinarias de la ley de alquileres y del proyecto de ganancias para el Poder Judicial, como así también el no otorgamiento de bono de fin de año para los jubilados, Macri consideró que “todas son prioridad pero en ambos casos tenemos limitaciones. En un caso presupuestaria, y en otro por no poder acordar, en un gobierno que no tiene mayoría propia, no todos los temas se pueden resolver”.