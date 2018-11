NiUnaMenos criticó el ‘cinismo’ de Avilés al hablar de la violencia de género

Publicidad

En el Día Internacional de la Acción por la No Violencia hacia la Mujer, desde el colectivo #NiUnaMenos Villa Carlos Paz se llevó adelante una “mateada feminista”.

La actividad se concretó el pasado domingo en la ‘Plaza del Avión’, donde se pasaron algunos cortos que fueron los disparadores de una ronda de debate.

Cabe recordar que se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y Maria Teresa), tres activistas políticas asesinadas en esa fecha de 1960 en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

En el marco del encuentro, diferentes integrantes del colectivo tomaron el micrófono recordando a las hermanas Mirabal, y mencionando cada una de las reivindicaciones por las que #NiUnaMenos viene dando pelea hace tantos años.

“El femicidio es el último eslabón (terrible) de una gran cadena con eslabones que muestran diferentes tipos de violencia, no sólo la física. Hablar de esto, hablar de los noviazgos violentos, de la violencia económica, del acoso callejero, la violencia obstétrica, es seguir poniendo sobre la mesa un flagelo que nos atraviesa a todxs, todos los días”, afirmaron.

No quedó al margen de las críticas la falta de verdaderas políticas contra la violencia de género a nivel local. Y en este sentido, Florencia Santillán fustigó el ‘cinismo’ del intendente Avilés, quien había publicado en sus redes “grandes frases sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer, burlándose nuevamente del movimiento de mujeres organizado”.

Cabe recordar que el domingo el mandatario publicó en la página de Facebook del municipio un mensaje en el Día Contra la Violencia de Género. “Trabajemos juntos para terminar con todo tipo de violencia hacia la mujer. En #CarlosPaz funciona la Casa de la Mujer donde podes recibir asesoramiento, contención y acceder a diferentes talleres.

Ante cualquier situación, acercate a José Ingenieros esq. Cerro Blanco o llama gratis al 144”, escribió, acompañando una foto donde se lo ve frente a la Casa de la Mujer.

La publicación cayó muy mal en tanto el discurso va en sentido contrario de las acciones.

Un dato: en el presupuesto 2019 figura un monto de $ 2.066.532 para el funcionamiento de la Casa de la Mujer. Es decir, un 12% más con respecto al presupuesto vigente. Un porcentaje que está muy lejos de los valores inflacionarios del país y que, en definitiva, significa un vaciamiento del área.

“No necesitamos frases conmovedoras, necesitamos políticas públicas concretas”

Santillán explicó su crítica: “cuando digo o decimos “burlándose”, o “cinismo”, lo digo y lo decimos en sentido de que pueden ser muy lindas las frases que el intendente sube a sus redes, pero las mujeres en Carlos Paz no necesitamos frases ni imágenes conmovedoras. Las mujeres de Carlos Paz necesitamos políticas públicas concretas que tengan como objetivo principal la prevención, la erradicación y la contención hacia las mujeres que sufren día a día la violencia en sus múltiples formas”. Y recordó que, “este colectivo hace dos años presentó un proyecto de ordenanza que tenía como eje vertebral la declaración de la emergencia en violencia de género en todo el municipio, con la designación de partidas presupuestarias que permitan cumplimentar con cada uno de los artículos que el proyecto tenía, como por ejemplo, la creación urgente de albergues para mujeres en situación de violencia (y sus hijos, en caso de tenerlos)”.

“No sólo que “aprobaron” el proyecto como saludo a la bandera, sino que jamás se avanzó ni un pelín en implementarlo. A esto se le suma que durante este año presentamos dos pedidos de informe al Concejo sobre el estado actual (funcionamiento, presupuesto, planta de trabajadores, etc) de la Casa de la Mujer y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. No nos responden porque no tienen qué decir, su no política hacia las mujeres y las disidencias sexuales están a la vista”, denunció.

Por último, la activista invitó “a Avilés, sus funcionarios y a sus concejales a dejar las publicaciones demagógicas y oportunistas en las redes, y a que empiecen (a poco de finalizar su mandato) a trabajar de manera real, sería, responsable, y sobre todo con presupuesto, en la creación y la implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades de las mujeres en situación de violencia, de la misma manera que entendemos la urgencia de avanzar en serio en la prevención y erradicación de la misma”.