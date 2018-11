Iosa se reunió con concejales de la oposición y la contaminación del lago se instala en la agenda pública

Publicidad

El médico sanitarista y candidato a intendente por Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, mantuvo este martes un encuentro con los concejales de la oposición Omar Ruiz, Walter Gispert, Natalia Lenci, Gustavo Molina y Oscar Sequeira para abordar en profundidad la crítica situación del embalse del lago San Roque.

Antes de la reunión, Iosa ingresó por secretaría legislativa una nota dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, Alejandra Roldán, adjuntando el informe denominado ‘Alerta San Roque’.

El dossier elaborado junto al doctor en Biología Eduardo Benavídez, que desde la semana pasada también está en manos del defensor del Pueblo, advierte sobre la grave situación sanitaria de los balnearios y el lago, “que en muchos momentos tiene valores de coliformes fecales y cianobacterias por arriba de las directrices de aguas para uso recreativo que confeccionó el ministerio de Salud de la nación en 2017”.

“Este es un tema que no puede ser postergado ni ocultado por más tiempo. Estamos a las puertas de la apertura de una temporada que será crítica a nivel sanitario y ambiental y no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Creemos que una ciudad turística seria y consciente de lo que ofrece debe hacerse cargo de gestionar con firmeza una solución provincial y nacional ante este problema. Tenemos el orgullo de haber podido poner este tema en agenda pública y no vamos a descansar hasta que tome dimensión nacional y sea abordado en toda su complejidad”, reflexionó Iosa al término del encuentro.

Para el dirigente, la reunión con los concejales “fue muy positiva”.

“Se comprometieron a generar un pedido de informes sobre el tema para ser tratado sobre tablas este jueves. Hay que entender que más allá de disonancias partidarias no se puede jugar con la salud colectiva de los carlospacenses y mucho menos contra algo que atenta contra la economía de la ciudad”, planteó. Y, de paso, envió un mensaje al gobierno municipal: “espero que los concejales del oficialismo estén a la altura de esta discusión y que el intendente Avilés pueda comprender que no se trata de una cuestión partidaria o coyuntural de gestión, sino una cuestión estructural que nos va a atravesar a todos los carlospacense en los próximos años y que va a ameritar una gestión profunda a nivel provincial y nacional para que esto cambie”.

“No se puede tapar la situación del lago con una revista”, aseguró Iosa, en directa alusión al material que entrega el avilesismo en sus visitas a los barrios bajo el pomposo título de ‘EcoGestión’.

Por último, rescató la predisposición de Ruiz, Gispert, Lenci, Molina y Sequeira. “Valoramos el hecho de poder poner en la agenda de la defensoría del Pueblo y el Concejo de Representantes un tema que ha sido silenciado y ocultado por el gobierno municipal los últimos 8 años, y tal vez durante los gobiernos anteriores”, finalizó.