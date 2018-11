Juan Manuel Urtubey: “El sueldo de gobernador no me alcanza”

En medio de una entrevista televisiva, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, sorprendió con su respuesta al ser consultado respecto a sí “le alcanza” su salario como mandatario.

“El sueldo de gobernador, no”, respondió, para pocos segundos después referir que “la vamos peleando”.

Urtubey, casado recientemente con la actriz Isabel Macedo y flamante padre, destacó las actividades paralelas que realiza a la función pública.

“Afortunadamente me dedico a la actividad agropecuaria: me dedico a la cría de cerdos y hago algo de agricultura y demás… con eso, en buenos años me va mejor, y en otros no tanto. Pero bueno, la vamos peleando”, graficó.

Según los últimos datos oficiales, publicados por el sitio oficial de la provincia de Salta, su salario de bolsillo se ubica apenas por debajo de los cien mil pesos.