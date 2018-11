Vóley: Pesca se despidió del Torneo Clausura en semifinales

Publicidad

Por Caro Mavric

Durante la semana pasada el Club de Pesca jugó contra el Club Social y Deportivo La Calera los partidos correspondientes a la vuelta de la semifinal integral de la Copa de Plata del Torneo Clausura, de la Liga Cordobesa de Vóley.

El miércoles pasado las categorías Sub 19 y Primera recibieron a La Calera sin obtener los mejores resultados siendo que ambas categorías fueron derrotadas 3 a 0.

El jueves pasado las Sub 13, Sub 17 y Sub 23 completaron la tira también de locales. Las Sub 13 ganaron 3 a 0, las Sub 17 fueron derrotadas 0 a 3 y las Sub 23 lograron una victoria muy peleada al vencer a La Calera 3 a 2. Con estos resultados el Auriverde se despidió del Torneo.

Las Sub 15 continuarán jugando el próximo domingo, a partir de las 10:00 horas,al participar del Grand Prix que se desarrollará en la ciudad de Córdoba.