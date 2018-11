Vóley: Pesca participó del Grand Prix

Publicidad

Por Caro Mavric

El domingo pasado la categoría femenina Sub 17 de vóley del Club de Pesca viajó a Córdoba para participar de una nueva edición de los Grand Prix. Si bien los resultados no fueron los mejores las chicas lograron un gran desempeño en la cancha.

Las carlospacenses se enfrentaron a Instituto Atlético Central Córdoba, frente al cual cayeron 3 a 0, y a Juventud Agraria, contra la cual perdieron 3 a 1.

Copa de Plata

El fin de semana pasado los equipos femeninos de vóley del Club de Pesca visitaron al Club Social y Deportivo La Calera Vóley para disputar la primera semifinal integral de la Copa de Plata del Torneo Clausura de la Liga Cordobesa de Vóley.

De toda la tira, las únicas que lograron la victoria fueron las chicas del Sub 13 que arrasaron con un 3 a 0. Las Sub 17 y Sub 19 perdieron ante el local 3 a 0. Las Sub 23 no cayeron sin antes dar batalla, siendo derrotadas 3 a 2. Y por último la primera perdió 3 a 1.

Foto Facebook Club de Pesca