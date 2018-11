Torpe y bochornoso intento de censura por parte de funcionarios contra La Unión Regional en Villa Allende

Publicidad

Un lamentable, torpe y bochornoso intento de censura sufrió la revista La Unión Regional por parte de funcionarios de la municipalidad de Villa Allende.

Según relató Víctor Valente, su director, una asistente de la Secretaría Privada del intendente Eduardo ‘Gato’ Romero ‘secuestró’ unas 200 revistas que habitualmente dejan en el hall central de la municipalidad “para que se lleve el vecindario”.

“Aún no conocemos quién dio la orden, pero lamentamos semejante acto de censura propio de un gobierno dictatorial, que atenta contra la libertad de expresión en plena vigencia de la democracia”, señaló.

En diálogo con VillaNos Radio, Valente calificó de “mamarracho” el accionar de los funcionarios involucrados.

“Fui al municipio, pedí explicación y la funcionaria dijo que tomó la decisión de repartirlas personalmente. Le respondí que lo que estaba haciendo era un torpe acto de censura, que atentaba contra la libertad de expresión, en un acto cercano a lo dictatorial y pregunté quién le dio la orden de levantar la revista de ese lugar”, explicó. Sin embargo, “nadie me dio una explicación y todos intentaban manipular la situación por la forma en que yo pedía que me reintegraran las 200 revistas. Incluso la jefa de Gabinete me invitó a sentarme a dialogar y me pidió a mí que le explique qué había pasado. Eso fue demasiado, me levanté y me fui”.

Después, “me llamaron funcionarios de todo calibre diciendo que el municipio no tenía nada que ver”.

“Lo que sucedió es un símbolo que nosotros como comunicadores regionales no lo podemos dejar pasar. Nos duele, somos comunicadores que hacemos periodismo local y regional con trabajo territorial comprometido, que es la expresión más pura del periodismo”, dijo.

Contó, además, que hasta el momento no hubo comunicación por parte del intendente Romero. “Si vienen las disculpas que venga la explicación de por qué hicieron eso. Es la primera vez que el municipio toma una decisión de estas características”, aseveró.

Consultado sobre las posibles motivaciones, expresó que desde La Unión Regional “tenemos una visión crítica de la gestión, hemos venido a develar lo que nos quieren ocultar”.

En esta edición en particular sale una entrevista con el exsecretario de Hacienda.

“Se ha ventilado una interna severa que incomoda a la gestión, porque el entrevistado es un potencial precandidato en una interna de Cambiemos en Villa Allende”, interpretó.

Recordó, además, que desde la revista “pusimos el grito en el cielo cuando se entregaron discrecionalmente 100 mil pesos al poderoso Golf Club de Villa Allende cuando había dos clubes inundados en Villa Allende en el 2015”.

Repudio del Cispren

Ante el lamentable suceso intervino el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba con un fuerte repudio.

El comunicado: “Repudiamos la censura a la revista La Unión Regional de Villa Allende por parte de funcionarixs municipales.

Tal y como lo expresara públicamente y por sus redes sociales el compañero Víctor Valente manifestó ante nuestra institución el atropello del que fuera víctima esta mañana por parte de la asistente de la secretaría privada del Intendente de Villa Allende, quién de manera autoritaria y en un claro atentado en contra de la libertad de prensa, retiró las 200 copias de la revista “La Unión Regional”, que momentos antes él dejara para su habitual distribución entre los pobladores.

Desde el Cispren interpretamos que está actitud de la empleada, secundada por funcionarios y, hasta la jefa de gabinete municipal, sólo persigue la censura y el silenciamiento de voces que no les son acordes a sus propios intereses.

Situaciones semejantes son intolerables y, bajo ningún punto de vista, podemos permitirlas y/o naturalizarlas en tiempos de democracia. Nos solidarizamos con Víctor Valente y con todos los trabajadores del medio y ponemos a su disposición las herramientas legales y gremiales necesarias para combatir estos avasallamientos”.