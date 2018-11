Marcos Díaz disertó en San Antonio sobre turismo y vaticinó una caída del 15% para este verano

Publicidad

Ediles y tribunos de Unión por Córdoba de la localidad de San Antonio de Arredondo convocaron a un especialista quien disertó ante vecinos y comerciantes sobre “Identidad y Sustentabilidad de los destinos turísticos”.

Marcos Díaz, de amplia trayectoria en el diseño de políticas turística se mostró esperanzado en el potencial de las pequeñas y medianas localidades, brindó las herramientas para iniciar un proceso de cambio, se mostró preocupado por la inminente campaña promocional que lanzará la costa bonaerense y fue moderado ante la gran expectativa en Carlos Paz por la temporada 2018/19.

Al término del encuentro, dialogó con La Jornada Web y dejó interesantes conceptos.

– ¿Por qué es tan importante la autoestima local en materia turística?

– Descubrir que la autoestima es fundamental para el desarrollo es de gran importancia. Uno lo ve y lo analiza desde los servicios turísticos, pero se aplica a todos los órdenes.

Y el punto inicial para este cambio, es trabajar esta cuestión en materia de educación y con los chicos, tanto en escolaridad primaria como secundaria.

Es decir, cómo hacemos para que ellos se sientan parte de la ciudad que habitan, se sientan emprendedores y comiencen a ser protagonistas de esta reactivación, porque todavía, hoy por hoy, esos chicos se sienten contenidos en su ciudad. Se sienten que son parte de la comunidad.

Y es partir de ellos que sean disparadores, podrán así contagiar a sus familias de este cambio de visión.

– En tus disertaciones hay un fuerte mensaje hacia lo motivacional…

– Sí, claro, incluso nos apoyamos en videos y la gente queda muy conforme. Se da cuenta que el primer paso para ese cambio hacia una mentalidad de calidad turística lo tienen que dar ellos, en primera persona. Se trata de hacer un trabajo importante, en abrir la cabeza hacia lo que nosotros llamamos “emociones turísticas”. La cosa pasa en cómo atendemos a la gente, a quiénes nos visitan. Verse a sí mismo a la hora de cómo recibimos a un visitante. Es como un juego, uno hace de receptivo y el otro de turista. Y eso le hace caer la ficha a más de uno, en cómo trabajamos y si estamos haciendo las cosas bien o no tanto.

– ¿Qué busca el turista?

– El turista sale de su lugar de origen en busca del paraíso. ¿Cuál paraíso? El tuyo.

Porque aunque uno no considere que el lugar donde está lo sea (porque se transformó en normal y cotidiano) para el visitante sí lo es.

Uno normalmente, ¿qué hace? se levanta, camina en su barrio, su localidad, hace las compras y pasea. Bueno, el turista viene a hacer eso, lo que nosotros habitualmente hacemos, ¿por qué? porque ese paraíso al visitante le genera expectativa, curiosidad, intriga o emociones.

– ¿En que quién recae la mayor responsabilidad en turismo?

– En cada uno. Y es una cuestión de actitud. El infierno y el paraíso no son lugares. Son actitudes. Y es una gran posibilidad en ordenarnos, para no caer en discusiones entre nosotros: si algo en verde claro o es verde oscuro. Lo que importa es que es verde. Y todos debemos unirnos en un mismo objetivo común, dejando de lado cuestiones o historias personales. Todos juntos en un mismo camino, una línea, para trabajarla, se debe definir un patrimonio intangible, una marca, en lo cultural, histórico, local o regional. Si eso ocurre, se pierde, sino en muy fácil de voltear.

– ¿Y las Comunas del Sur lo pueden hacer, teniendo en cuenta que se está al lado de una ciudad tan icónica como Villa Carlos Paz?

– Se debe… se debe hacer. No hay que sentirse que se está en el patio de atrás (por la proximidad con la gran ciudad). Para que eso no ocurra hay que trabajar urgente en un perfil de identidad, que nos diferencie, que nos distinga, sino nos vamos a seguir sintiendo que estamos en ese patio de atrás. No somos de otros, es nuestra zona y no dependemos de otra, por más proximidad que exista.

Se hace fundamental reconocer mi territorio, nuestro lugar, la zona que pisamos y habitamos. Una vez que se defina eso, claramente, armar las estrategias que van salir exclusivamente de la propia comunidad.

– Siempre se hace hincapié en potenciar las coincidencias y dejar de lado las diferencias…

– Claro, tal cual. No hay margen para las diferencias y todos deben unirse.

Donde sí tenemos que marcar la diferencia es a la hora de dejar bien en claro nuestra autonomía, sentirnos con independencia, con un patrimonio que nos identifica y por cual nos vayan a nombrar en cualquier parte del mundo. Y cada habitante con sus pares, trazará esa estrategia. Uno identifica a San Juan por las veredas amarillas. Es decir, no marcar nuestra diferencia solamente por algo puntual sino además por algo intangible. Buscar, remover todo lo que sea necesario y convocando a los nuevos vecinos. Nadie dice que sea fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Y es allí donde se verán los primeros resultados trabajando en la autoestima local. Hay que revertir tanto individualismo, que la gente le escape a involucrarse. Hay que hacer justamente lo contrario. Se trata de crear un proyecto identitario de la localidad y eso es perfectamente posible.

– ¿Y en esto tienen que estar todos o algunas personas?

– Todos. Desde el más chico hasta los más viejos. Desde el intendente hasta el remisero. Porque los que no se sienten parte de la actividad turística, la voltean, la destruyen.

Hay que lograr que la mayor cantidad posible de los integrantes de una comunidad, se sientan comprometidos con la actividad turística, fundamentalmente porque es quien debe cuidar y defender su territorio.

– Todos descuentan que esta temporada será muy buena para Villa Carlos Paz, principalmente por efecto dólar: ¿Coincidís con esta gran expectativa?

– Pensando en la temporada de verano que se viene yo estoy muy preocupado. El 50 % de los turistas que vienen son de Capital Federal y de Buenos Aires. Todo esta gente está recibiendo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires unas ofertas increíbles para vacacionar en la costa. Todo ese sector tiene el mismo problema que Córdoba: una gran cantidad de plazas de alojamiento y muy estacionaria.

En toda la costa hay más de 1,2 millones de plazas de alojamiento (camas). Y van a querer llenarlo. Va a haber una propuesta económica y a partir de allí se va a pretender subsidiar todo lo más que se pueda: las playas, el alquiler de las carpas, las sombrillas, las compras, las tarifas, el colectivo, las compras en el supermercado y más aún. Hoy los precios y las tarifas terminan siendo los diferenciadores de cualquier propuesta turística.

Personalmente estoy esperando que se haga pública la campaña promocional de la costa (provincia de Buenos Aires) pero soy consciente que el 77/78 % de la oferta turística de Córdoba está basada en hoteles de dos estrellas, una estrella y no categorizados, entonces ese es nuestro mercado: clase media, media-baja y baja, los segmentos más golpeados.

La gente va a salir. Hay una gran necesidad de hacerlo. Si pensaban hacerlo una semana a lo mejor lo reducen a tres o cuatro días.

Se va a ver reflejado en el bajo consumo y donde más se notará será en los restaurantes. Ese 22 a 23 % restante del turismo disfrutará de lugares como La Cumbrecita, el Valle de Calamuchita, se alojará en lugares más jerarquizados o bien en Córdoba Capital.

También es cierto que ese porcentaje de visitantes (que no viajará al exterior), que todos añoramos, se va a esparcir por todo el país.

La temporada no va a ser mala, pero yo estimo que será un 15 % menor que el pasado verano.

Soy consciente del gran esfuerzo que están haciendo los empresarios teatrales. Me confirmó Miguel Pardo (teatros Holidays y Luxor) que las entradas tendrán valores promocionales desde 200 pesos (a $1.100, las más caras).

Eso es lo que se necesita: gran cantidad de números. Esa masividad, que también tiene la costa. Eso es lo que define las políticas turísticas.

¿Cuáles serían esas políticas? promocionar, difundir y hacer marketing. Nadie está pensando en la ciudad, en su desarrollo, en su administración, nadie planifica, hacia una mejor economía y una mejor distribución. Sí creo que hay buena obra pública y eso sirve, pero lo ideal es planificar y eso ocurre claramente cuando se es una población más chica.

Antecedentes del disertante

– Licenciado en Turismo (UPC)

– Ex secretario de Turismo de Villa General Belgrano

– Ex secterario de Turismo de La Falda

– Ex secretario de Turismo de Río Ceballos

– Ex director del Paseo Buen Pastor (ciudad de Córdoba)

– Coordinador carrera de Turismo de Universidad IES Siglo 21 Córdoba

– Director de la Consulta en Turismo Díaz DT – www.diazdt.com.ar