Continúa la vacunación contra el sarampión y la rubéola

Durante las acciones de vacunación que tuvieron lugar el fin de semana, se colocaron 313 dosis de la campaña de refuerzo de vacuna triple viral, destinada a niños y niñas de 13 meses a 4 años, inclusive. Además, se colocaron otras 262 dosis de otras vacunas en el “Sábado de vacunas”, en el Hospital Pediátrico.

Los puestos de vacunación se ubicaron en centros comerciales, plazas y parques de la ciudad de Córdoba: el Paseo Libertad Sabattini, Mariano Max de Av. Vélez Sarsfield, Super Mami de Circunvalación Sur, Almacor de Armada Argentina, Paseo Rivera Indarte, y Parque Las Heras. En tanto, en el Hospital Pediátrico, el sábado se realizó una jornada de vacunación en entorno saludable, que incluyó stands informativos, actividades recreativas, entre otras actividades. Allí se colocaba no sólo la dosis de la campaña, sino también, todas las vacunas del calendario.

El próximo fin de semana se continuará con puestos de vacunación en espacios no tradicionales, con cronograma a confirmar. No obstante, recordamos que también se puede acceder a esta dosis en todos los vacunatorios de la Provincia, en días y horarios habituales, hasta el 30 de noviembre. Además, el vacunatorio del ex Hospital San Roque -Rosario de Santa Fe 374-, está abierto de lunes a viernes, e inclusive los sábados, de 8 a 17 horas.

Sobre la campaña de refuerzo

Esta campaña de refuerzo de vacuna triple viral tiene entre sus objetivos sostener la eliminación del sarampión en nuestro país. Estas acciones se realizan aproximadamente cada cuatro años.

Se trata de una dosis adicional de vacuna triple viral, que deben recibir los niños y niñas de esas edades, aunque ya hayan sido vacunados. La vacuna se aplica en forma gratuita y obligatoria.

Hasta la fecha, la Provincia alcanzó una cobertura total del 72 por ciento. Son 15 los departamentos del interior que lograron una cobertura igual o superior al 80 por ciento, y 11 no alcanzaron ese porcentaje. Entre ellos, los departamentos Punilla y Capital son los que presentan menor índice de cobertura, alcanzando un 66,5 y 61 por ciento, respectivamente; por lo cual continúan las acciones de refuerzo y promoción en esas regiones.

Si bien no se llegó a la meta del 85 por ciento -establecida para este momento de la campaña por la Organización Panamericana de la Salud y por la Secretaría de Salud de la Nación- el resultado está por encima de la media nacional, que es de alrededor del 50 por ciento. No obstante, recordamos que la campaña finaliza el 30 de noviembre, por lo que se invita a corroborar si los niños y niñas de la familia han recibido esta dosis, y de no haberlo hecho, acercarse sin demora al vacunatorio más cercano.