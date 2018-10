Fein, en Carlos Paz: “El gobierno nacional ha producido un grave daño al sistema productivo”

Publicidad

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, fue una de las figuras que visitó Villa carlos Paz en el marco de la cumbre del socialismo nacional, en lo que se denominó Foro Nacional de Ciudades Emprendedoras Progresistas y del que participaron gobernadores, jefes comunales, legisladores y concejales de todo el país.

En una entrevista con La Jornada se mostró esperanzada en las nuevas generaciones. Dijo que aún la mujer no tiene el espacio que se merece dentro del escenario político nacional y aunque valoró cierta apertura al comienzo del actual gobierno nacional, calificó de “grave daño” las decisiones económicas que se tomaron en los últimos tiempos.

– ¿En las nuevas generaciones de intendentes y dirigentes políticos está la esperanza?

– Las ciudades tienen eso, permitir a personas, a lo mejor con menos años de experiencia partidaria, pero con mucha vocación de servicio, hacer experiencias en gobiernos locales. Y esas experiencias convocan por la característica de la comunidad a actores diversos y eso nos da una gran potencialidad. No es una gestión dogmática, en general son gestiones abiertas, dialogan mucho con su entorno, porque la comunidad está muy cerca, muy próxima; nos permiten crear nuevas formas de políticas públicas, aprender de eso y dialogar permanentemente. Así que ver tanta gente joven en política, nos motiva a seguir trabajando muy activamente en el espacio de gobiernos locales.

– ¿Le ha costado a usted como mujer y en la política llegar a un lugar así, como es la intendencia de Rosario? ¿Observa machismo en la política?

– Sí, claro, me ha costado mucho. Y el machismo está en toda la sociedad. Todavía perdura una mirada muy construida por los varones y donde las mujeres aún debemos luchar para sumar nuestra mirada, que es no es mejor ni peor, simplemente es diferente. Cuando las mujeres aportamos esa mirada, enriquecemos el panorama. La mirada masculina, aunque no nos demos cuenta, está muy unida a nuestras vidas, en lo cotidiano y por supuesto en nuestra vida política.

Hay sólo un 9% de alcaldesas en todo el mundo. Vale decir que no es problema argentino, sino mundial. Todavía la mujer es muy nueva en la representación local y por lo tanto eso se transforma en un muy buen desafío para todas las mujeres y claro está, para la política.

– Teniendo en cuenta lo poco que falta para las próximas elecciones, ¿recibió algún llamado de alguno de los dos tradicionales movimientos políticos para sumarse o integrar alguna lista?

– (risas). Yo pertenezco a un movimiento muy definido, un espacio progresista. Desde ese lugar estamos dialogando. Esta semana vamos a tener una reunión con el presidente de nuestro partido, Antonio Bonfatti (ex gobernador santafesino), yo voy a estar, también Margarita Stolbizer (GEN), Ricardo Alfonsín, el grupo de Massa, es decir, vamos a salir como progresistas a dialogar con distintos sectores, porque creemos necesario ponernos de acuerdo en algunas ideas básicas y recién después ir a lo electoral. Parece que a Argentina le cuesta mucho coincidir en algunas ideas y vamos como transitando en antagonismos y descalificando. Y coincidir es parte de la política, hacia donde queremos ir como país y necesitamos dialogar más. Hacia eso vamos a ir. Y mi futuro político estará unido al futuro del progresismo en Santa Fe y en Argentina.

– O sea, no se ve fuera de Santa Fe en el 2019…

– Yo fui diputada nacional y me encantó esa experiencia, es decir, me veo aportando, no aisladamente como persona, si no en un proyecto.

En Rosario termino mi gestión y no me voy a volver a postular, si bien podría porque creo que estaría bueno hacer otra gestión, en una cooperadora de una escuela o en una vecinal siempre se puede seguir aportando para esa construcción.

– En pocas palabras, ¿qué podría decir del actual gobierno nacional?

– Como hecho positivo, como algo interesante, que en el comienzo de esta gestión se comenzó convocando a distintos actores del escenario nacional, como a los gobernadores, para hacer un diálogo más horizontal, que al no tener mayorías ha logrado -por necesidad o por convicción- escuchar a otros sectores, aunque creo que no lo suficiente para encontrar un rumbo no tan negativo en lo económico.

Creo que es grave la actual situación social en la Argentina, producto que se piensa más en el cierre de los números del sistema finaciero que en el sistema productivo y eso nos está dañando a todos.

No estoy conforme con este gobierno nacional, porque creo que nos ha producido un grave daño al sistema productivo y creo que es necesario que escuche más, sobre todo a los que producen y trabajan. Ese es el mayor desafío que tiene, aún pendiente, este gobierno.

– ¿La crisis financiera de este año, usted cree que lo tomó por sorpresa al gobierno o estuvimos ante la presencia de una “falsa ingenuidad”?

– En realidad si uno tiene que considerar a un gobierno sorprendido, lo tendría que considerar al menos inexperto o poco preparado. Todo lo ocurrido fue consecuencia de una serie de factores externos, también de un arrastre, pero fundamentalmente de decisiones propias que tomó el gobierno y que tuvieron su consecuencia. Uno tiene que saber que más allá de culpar al pasado, las decisiones que se han tomado fueron erróneas y eso tiene sus consecuencias.

– ¿Cómo está el panorama en Rosario?

– Hay muchas cosas para seguir haciendo. Se ha hecho muchísimo, pero queda mucho aún. Rosario es una ciudad emprendedora, pujante, innovadora, pero que tiene sectores de pobreza estructural. Si bien tenemos al 100 % de los habitantes incluidos en un sistema de salud de altísima calidad, también una educación de gran calidad, una cultura pública de altísima calidad, todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda, ni empleos justos, por eso no hay que bajar los brazos y debemos seguir trabajando.