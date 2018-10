“Paren un poco”, el reclamo de Ruiz al gobierno de Macri por el nuevo aumento en el gas

Publicidad

El concejal Omar Ruiz (GEN) presentó un proyecto que tiene por objetivo “rechazar el aumento dispuesto por la secretaría de Gobierno de Energía de la Nación en la Resolución N°20/2018”. Además plantea “solicitar a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación su intervención para derogar” dicha resolución.

Cabe recordar que mediante la citada normativa el gobierno del presidente Mauricio Macri dispuso que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”.

“El gobierno nacional quiere que le paguemos a las empresas de gas 10 mil millones de pesos porque se vieron afectadas por la devaluación, eso sí, en 24 cuotas… qué contemplativos”, dijo, irónico. Y sostuvo que la medida es “un golpe más a la clase media y a la gente más pobre”.

“Paren un poco”, reclamó el edil que, recientemente, también lanzó en las redes sociales su candidatura para 2019.

El proyecto

Visto: La Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Naciónque determina:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en VEINTICUATRO (24) cuotas a partir del 1º de enero de 2019. Las Diferencias Diarias Acumuladas y actualizadas al 31 de diciembre de 2018 a la tasa activa cartera general diversa del Banco de la Nación Argentina, serán distribuidas por las prestadoras del servicio de distribución a cada usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes consumidos por éstos durante el período abril-septiembre de 2018. La financiación de dicho monto se efectuará según la tasa pasiva plazo fijo pizarra del Banco de la Nación Argentina aplicándose el método francés para el cálculo y la amortización de la deuda y el pago de intereses, incluyendo un plazo de SESENTA (60) días que compense la diferencia entre la fecha de facturación y el efectivo pago.

ARTÍCULO 2°.- El ENARGAS deberá definir el mecanismo de recupero e instruir a las prestadoras del servicio de distribución para su implementación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Javier Alfredo Iguacel; y

Considerando: mediante la citada resolución el Gobierno Nacionaldispuso el 05 de octubre ppdo. que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe “extra” en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la “marcada variación del tipo de cambio”.

Que, ese monto extra saldrá de los bolsillos de los usuarios e irá a parar a las arcas de las compañías alcanzando los 10.000 millones de pesos.

Que, esta medida que encarecerá el servicio del gas a los usuarios se suma al incremento de entre 30% y 35% aplicado desde el 1 de este mes que confirmó el secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel;

Que,La decisión para “compensar” a las empresas gasíferas con 10.000 millones de pesos comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2019, según la oficialización de la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada el viernes 05 de octubre en el Boletín Oficial;

Que, además la Secretaría de Energía estableció que las diferencias diarias acumuladas y actualizadas al 31 de diciembre de 2018 serán distribuidas por las prestadoras del servicio de distribución a cada usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes consumidos por éstos durante el período abril-septiembre de 2018.

Que, el Poder Ejecutivo recordó que la Ley Nº 24.076 prevé que “las variaciones del precio de adquisición del gas serán trasladados a la tarifa final al usuario, de tal manera que no produzcan beneficios ni pérdidas al distribuidor ni al transportista bajo el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitación”. En consecuencia, indicó que “a raíz de la marcada variación del tipo de cambio, se han acumulado diferencias diarias significativas por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y las licenciatarias de distribución”. “Resulta necesario adoptar medidas específicas para proteger al usuario final, atenuando la incidencia del traslado a las tarifas de las diferencias diarias acumuladas por la compra de gas en el último período estacional, comprendido desde el 1º abril al 30 de setiembre de 2018”, añadió el texto oficial. Y aseguró que “para este caso particular no contemplado y en forma extraordinaria, corresponde habilitar un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período estacional antes mencionado, que contemple su recupero en un período temporal más extenso”.

Que, Conocido el pago extra que deberán pagar los usuarios a las productoras de gas por la devaluación, más de treinta asociaciones de defensa del consumidor presentarán durante los próximos días un proyecto conjunto ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno;

Que, respecto a ese proyecto conjunto la titular de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (FEMUDECO), Inés Bienati, expresó que: “Estamos en comunicación con otras organizaciones y estamos en total desacuerdo con la determinación”, agregó. Por eso Bienati reveló que presentarán “urgentemente el proyecto para lograr la impugnación y nulidad” de la resolución publicada en el Boletín oficial. “Es una barbaridad. Si ya la gente no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral”, apuntó y recordó que “esto no sólo afecta a los más vulnerables, también a la clase media que ha quedado sin trabajo o tiene un solo empleo”. También indicó que las quejas de los consumidores “no constituyen un tema ideológico o de un partido” y subrayó: “Entiendo que era demasiado barato, pero tampoco estos valores se pueden pagar”.

Que, representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, consideró que “los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso” y calificó a la resolución de “absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria”. “En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva”, puntualizó. Analizó que “el Congreso nacional debe tomar cartas en el asunto, dejando sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país”.

Por lo expuesto el Concejal Omar Ruiz propone la aprobación del siguiente Proyecto de Resolución:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

Artículo 1°: Rechazar el aumento dispuesto por la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación en la Resolución N°20/2018.

Artículo 2°: Solicitar a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación su intervención para derogar la Resolución N° 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía.

Artículo 3°: De forma.