Ajedrez: se disputarán en Carlos Paz las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Amateur

Publicidad

En el marco de las Semifinales de los Campeonatos Argentinos Amateur 2018 que organizan Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), tendrá lugar el próximo fin de semana en la sede de Avenida 9 de Julio 155 de Villa Carlos Paz, con la fiscalización de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (AAPC, afiliada a FADA).

Se jugarán dos certámenes paralelamente que comenzarán este sábado 6/10 a las 11 y finalizarán el domingo a las 19, que contarán con la participación confirmada de más de 50 ajedrecistas de ocho provincias.

A) Semifinal Argentina Sub 2000-2300 “Ciudad de Villa Carlos Paz “:en el que pueden inscribirse jugadores cuyo Elo sea inferior a 2200 puntos y que distribuirá premios por un total de $ 5.000.- (Al 1°: $ 2000.-, al 2°: $ 1200.-, al 3°: $ 800.-, al 4°: $ 500.- Al mejor sub 2000: $ 500.- Premios en materiales ajedrecísticos: al mejor sub 1800, mejor sub 20, sub 16, sub 14, sub 12, senior (supra 65) y femenino.

B) Semifinal Argentina Sub 1700 “Hotel Italia Carlos Paz”: para jugadores aficionados, no rankeados y aquellos cuyo Elo sea inferior a 1700 puntos. Se anuncia en la premiación, Al ganador, inscripción sin cargo para el 16° Torneo Abierto “Centro de la República”

A los tres primeros: trofeos y a la mejor femenina, senior, sub 16, sub 14, sub 12, sub 10: premios en materiales ajedrecísticos.

Ambos certámenes se jugarán por sistema suizo a 6 rondas, a 60 minutos de tiempo de reflexión con 30 segundos de incremento desde la jugada 1, y clasificarán el 40% mejor ubicado en cada categoría, para las Finales Argentinas Amateur a jugarse en el Club Atlético Boca Juniors de la ciudad de Buenos Aires, del 16 al 19 de noviembre próximos.

Se ofrecen paquetes de alojamiento e inscripción y de alojamiento para acompañantes, a precios promocionales (desde $ 650.) en una propuesta deportiva, cultural y turística.

Página web e invitación: https://ajedrezencarlospaz.wordpress.com

Informes e inscripciones : Celular 0351-155 126 557 (WhatsApp +54 9 351 5126 557). Personalmente en la sede del torneo, 9 de julio 155, Villa Carlos Paz, el sábado 6/10 desde las 8:00. Se permite ingresar en la segunda o tercera ronda, con rondas libres de ½ punto por las partidas no jugadas. Byes Anunciados (rondas libres voluntarios de ½ punto): hasta dos rondas entre la 1ª y 4ª, inclusive.

Los torneos serán dirigidos por árbitros internacionales FIDE y se computarán en la lista del Elo Internacional del 01.11.2018.