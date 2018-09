Viale fustigó a Melana por su foto con el peronismo y pidió su renuncia: “¿Dónde están sus convicciones?”

Publicidad

El actual tribuno de Cuentas y ex presidente del comité ‘Elpidio González’ de Villa Carlos Paz, Daniel Viale, fustigó al nuevo titular del radicalismo local, Mariano Melana, tras difundirse algunas fotos donde se lo ve con la agrupación La Militante del peronismo.

A Viale no lo convencieron las explicaciones de Melana (dijo que estaba acompañando a un amigo de la infancia), y reclamó su renuncia.

El comunicado

En los últimos tiempos la UCR de Villa Carlos Paz, realizó grandes esfuerzos para lograr un acuerdo basado en el diálogo y en la búsqueda de consenso. Ante la imposibilidad de lograrlo, como siempre se acostumbró en nuestro centenario Partido, la expresión de la voluntad de los afiliados en las urnas fue la encargada de dirimir las distintas posiciones y de elegir nuevas autoridades que asumieron su rol este lunes próximo pasado. Como militante, dirigente y funcionario del Partido asistí a la asunción, augurando a la novel conducción el mejor de los éxitos.

Pero lamentablemente en el día de ayer observamos atónitos las fotos de nuestro joven Presidente Mariano Melana vistiendo atuendos y mostrándose como Militante simpatizante de una corriente interna del Peronismo, como sí también del PRO y en otra ocasión como Militante de Carlos Paz Unido. A más de ello, sabido es que desempeña el cargo es secretario de una Concejal de Carlos Paz Unido, partido opositor a la Unión Cívica Radical en la últimas elecciones.

Es por ello que no puedo dejar de preguntarme: ¿Dónde están las convicciones de algunos jóvenes?, ¿Dónde está la práctica de los principios Radicales?, ¿Dónde quedaron nuestros principios y nuestra ideología, aquella que forjaron y nos inculcaron los Maestros? … , ALEM IRIGOYEN , SABATINI, DON ARTURO ILLIA, BALBÍN, ALFONSÍN, ANGELOZ, MESTRE; (debo nombrarlos por si algunos no los conocen o no los recuerdan).

Como ex Presidente del comité de Circuito local no puedo ni debo dejar pasar por alto este hecho y no creo que solo debamos tratarlo en las redes sociales. Es más, estoy absolutamente convencido que así como acompañé su asunción debo pedir su inmediata Renuncia en honor también a nuestros viejos dirigentes como: Pelaez,Gigli Conde, Terzi, Morcillo Suarez, Ercoles, etc .

Bienvenidos los jóvenes a la militancia Política. Coincido que deben ser parte del presente y del futuro; entendiendo a la juventud no como un virtud sino como una etapa y circunstancia de la vida. Virtudes son: coherencia, tolerancia, sensibilidad, inteligencia, sentido común, decencia, transparencia. Y si además le agregamos capacitación y dedicación seguramente dará como resultado un dirigente político capaz de representar al vecino.

La falta de estos atributos y la crisis de valores es la que ha llevado al estado actual nuestra Argentina.

En las palabras del Sr. Melana no encontré contenido Ideológico ni Político que se identificara con nuestro Partido, no escuché propuestas para resolver los problemas de la gente como la inseguridad, la pobreza o el análisis del crecimiento de la ciudad para evitar el desempleo, no escuché propuestas para resolver las cosas que el gobierno de Carlos Paz Unido no supo o no quiso resolver. Pero sí con asombro escuchamos la necesidad de recuperar el gobierno de la ciudad, la duda que quedó sembrada es si en nombre del Peronismo, del PRO, de Carlos Paz Unido, de la Unión Cívica Radical o en nombre de un puñado de jóvenes que solo buscan el poder para beneficio Propio.