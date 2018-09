El nuevo acuerdo con el FMI se amplió en u$s 7.100 millones

El Ministro de Economía Nicolás Dujovne y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, anunciaron esta tarde el nuevo acuerdo financiero en el consulado argentino en Nueva York.

El funcionario indicó que se amplió el el monto en u$s 7.100 millones para alcanzar los u$s 57.100 millones. El funcionario indicó que se amplió el el monto en u$s 7.100 millones para alcanzar los u$s 57.100 millones. “A la vez se aumentan significativamente, en u$s 19 mil millones, los desembolsos previstos para el 2018 y 2019”, afirmó Dujovne.

Además precisó que para este año los desembolsos pasarán de u$s 6.000 millones a u4s 13.400 millones; mientras que para el próximo año se incrementarán de u$s 11.400 millones a u$s 22.800 millones.

“Dichos fondos no tiene carácter precautorio como establecía el acuerdo original sino que podrán ser plenamente utilizados como soporte presupuestario”, apuntó el ministro.

En materia cambiaria dijo que se reemplazará el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios.

A su turno Lagarde consideró que la implementación del “plan económico fortalecido” restablecerá la confianza en “los ambiciosos planes de reforma económica del Gobierno y para proteger a los más vulnerables”. Por último dijo que enviará ese plan revisado al directorio ejecutivo del FMI para su consideración “tan pronto como sea posible”.

El gobierno acudió al FMI en mayo de este año en medio del comienzo de una fuerte devaluación. En junio cerró el acuerdo stand by por u$s 50.000 millones de los cuales el organismo desembolsó u$s 15.000 millones que la administración Cambiemos consumió en tres meses.

Por otra parte las variables económicas, que se establecieron en el primer acuerdo para habilitar los siguientes desembolsos, se incumplieron por la suba de la inflación y la caída de la actividad económica entre otros puntos.