Vóley: las Sub 13 de Pesca derrotaron a Unión Oncativo

Por Caro Mavric

El sábado pasado las categorías femeninas de vóley del Club de Pesca completaron la tira de visitantes contra Unión Oncativo.

Los resultados no fueron muy favorables para las damas que tuvieron que completar sus categorías más altas con chicas menores debido a la escasez de jugadoras (teniendo una sola chica Sub 17).

Las Sub 13 fueron las únicas que lograron la victoria este fin de semana, derrotando a Oncativo 3 a 0. Luego las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 cayeron todas ante Oncativo por el mismo resultado (3 a 0). Más allá de esto todas las jugadoras demostraron un buen nivel de juego ante sus oponentes.