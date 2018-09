El Voto Joven en Carlos Paz dio el primer paso en el Concejo de Representantes

Publicidad

Por unanimidad, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó el jueves pasado un proyecto que persigue como objetivo, al mismo tiempo, resolver la conformación de la Junta Electoral Municipal y habilitar el voto a partir de los 16 a nivel local desde las elecciones de 2019.

La iniciativa había sido presentada por la edila Laura Orce (UPC) y recibió el respaldo de todos sus pares.

Como el proyecto aborda el régimen electoral, deberá ser puesto a consideración de los vecinos en audiencia pública, y luego ser nuevamente votado para que la ordenanza sea sancionada y entre en vigencia.

Con esta decisión, los ediles evitaron modificar la Carta Orgánica a través de una enmienda para solucionar ambos temas.

En lo que tiene que ver con la Junta Electoral, el proyecto transforma la Provisoria conformada para los comicios del defensor del Pueblo en 2017 en Permanente, y precisa que estará integrada por tres abogados titulares y tres suplentes, elegidos de su seno por la delegación local.

En relación al voto joven, el texto detalla que esta Junta, “al momento de confección del padrón electoral municipal, deberá incorporar a los ciudadanos mayores de 16 años conforme lo determina el Código Electoral Provincial, el Código Electoral Nacional y el bloque de constitucionalidad de nuestra república”.

Antes de tratarse esta iniciativa fue debatido en el recinto un proyecto presentando por la radical Natalia Lenci también sobre el voto joven. En este caso, la propuesta planteaba la adhesión del municipio a la Ley Nacional Nº 26774, relacionada a la posibilidad del voto para jóvenes menores de 18 años y que hayan cumplido los 16 años.

Puesto a votación, el proyecto fue rechazado por 7 a 5. Votaron a favor Lenci, Omar Ruiz (GEN), Walter Gispert, Gustavo Molina y Oscar Sequeira (Frente Cívico). En contra lo hicieron Alejandra Roldán, Mirtha Alessio, Carla Livelli, Soledad Zacarías y Hugo Bustos (CPU), Marcelo Cuevas (PRO) y Laura Orce (UPC).

El debate

El debate que precedió la aprobación en primera lectura del proyecto presentado por Orce se extendió por casi una hora.

“La propuesta fue profundamente trabajada por la juventud peronista (…). La enmienda no es el camino, no porque no se exprese la ciudadanía, si no porque teníamos la alternativa para resolver el carácter de la Junta y la necesidad de modificar el artículo de la Carta Orgánica por la edad del electorado”, aseguró la edila peronista.

A su turno, Ruiz recordó que presentó en 2016 y 2017 un proyecto para sancionar el Código Electoral municipal, incluyendo el voto joven, “pero no se han logrado consensos para aprobarlo”.

“No hay voluntad política de aprobar uno de los códigos que estamos obligados a dictar por la Carta Orgánica”, reclamó al oficialismo.

Planteó que la enmienda para habilitar el voto a partir de los 16 “no es necesaria” ya que la cuestión está incorporada a nivel nacional y provincial. Y además advirtió que el costo del eventual referéndum para validarla sería del orden de los cuatro millones de pesos: “un despropósito”.

Mocionó luego, que en el texto de la ordenanza sea incluida en la enunciación la ley 26774, pero no hubo acuerdo.

La presidenta del cuerpo, Alejandra Roldán, quiso sobresalir con su discurso y lo logró. Para esto comparó, de manera demagógica, exagerada e innecesaria, la movilización de los jóvenes carlospacenses para poder votar con quienes protagonizaron ‘la noche de los lápices’.

“No puedo dejar de comparar la militancia de los jóvenes de ‘la noche de los lápices’ con los que usaron la banca del ciudadano.

La aprobación de este proyecto constituye un homenaje a estos jóvenes que dieron su sangre por el resto”, sostuvo.

Cabe recordar que el episodio represivo conocido como ‘La noche de los lápices’ ocurrió en setiembre de 1976, cuando la policía bonaerense secuestró, torturó y asesinó a jóvenes de La Plata que reclamaban el boleto estudiantil.

Le siguió en el uso de la palabra la concejala Lenci, quien insistió con incluir en el texto a la ley 26774 y destacó que esa postura concordaba con la posición que esgrimió la agrupación Jóvenes Transformando. “Se verán reflejados”, señaló. Pero la decisión de avanzar sin cambios se mantuvo inalterable.

Desde el Frente Cívico, Molina chicaneó al oficialismo. “Con el diario del lunes todos son analistas políticos. Después de que el defensor del Pueblo en una maraña de cosas tiró a la escena política el referéndum Cooperativa sí o Cooperativa no, más voto joven, todo junto, hubo un silencio infernal desde las voces del avilesismo. Me llama la atención la claridad conceptual que tienen ahora”, disparó.

Recordó que en aquel momento, “fui el primero que se expresó en el sentido de que los pibes podían votar sin necesidad de enmendar la Carta Orgánica”, como planteaba el ombudsman. E invitó a Daniel Mowszet a defender su posición en la audiencia pública “así lo escuchamos todos, y no por la prensa, gastando una buena cantidad de pesos y desprestigiando el accionar de los concejales”.

“Hay que ver si es capaz de defender con el pecho lo que dice con el pico”, retó, parafraseando a Atahualpa Yupanqui.

Sobre el final del debate, Walter Gispert pidió que antes de la audiencia pública “se notifique a los partidos políticos porque estamos hablando de la cuestión electoral”.

“No tenemos información institucional del Consejo de Partidos Políticos, no está conformado y es obligación del gobierno, pero por lo menos que sean notificadas las fuerzas que se presentaron en la última elección, para que ningún pícaro utilice esta cuestión formal”, alertó.

Más allá de las diferencias, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Todavía no se conoce la fecha ni el lugar donde se desarrollará la audiencia pública.

Qué dijeron los jóvenes

Tras la sesión, Matías Franco, quien había defendido el proyecto desde la Banca del Ciudadano en representación de la Juventud Peronista, se mostró “contento porque triunfó la democracia”.

Insistió con que, “no es el momento de hacer una enmienda a la Carta Orgánica” y destacó que, “se ha encontrado una solución que no le trae más perjuicios a la gente”.

Desde el mismo espacio, Antonio consideró que la decisión del Concejo representa “un grandísimo avance”.

“Hubiese sido muy contradictorio que pase esta elección sin poder votar”, dijo.

Horacio Gigena, de Jóvenes Transformando, subrayó que “lo más importante es que los pibes van a poder votar”. Y relativizó el reconocimiento de las autoridades al trabajo que desarrollaron para instalar el tema. “Sabemos claramente que el reconocimiento lo tenemos en las bases y no en la burocracia política”, enfatizó.

En la misma línea se expresó Florencia Chavez: “No sentimos el mayor reconocimiento acá, pero el reconocimiento está en otro lado. Ni siquiera nos invitaron a estar en la sesión”.

Planteó finalmente que la conquista “nos pone muy felices” y, respecto al atraso de Carlos Paz en habilitar este derecho en relación a la nación y la provincia, consideró que, “eso habla de una ciudad que ha desoído la voz de los jóvenes”.

Nota correspondiente a la edición n° 532 del semanario La Jornada, del 17 de setiembre de 2018.