Vóley femenino: Pesca venció a Unión Oncativo y busca cerrar la tira victorioso

Por Caro Mavric

El viernes 14 las chicas de vóley del Club de Pesca de Carlos Paz vencieron a Oncativo de visitantes. La categoría Sub 23 logró derrotar a Oncativo 3 a 2 más allá de las complicaciones para el equipo carlospacense, que ese fin de semana tuvo dos bajas muy importantes. Por otro lado, la Primera venció sin inconvenientes 3 a 0 pese a que su capitana y principal atacante se encontraba lesionada.

Este sábado las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19 completarán la tira de visitantes en Oncativo buscando sumar nuevos triunfos.