Emilio Iosa: “Hay que repensar el paradigma de desarrollo de la ciudad”

Emilio Iosa presentó oficialmente el partido con el que competirá en las próximas elecciones municipales: Carlos Paz Despierta.

Lo hizo a través de un video que publicó en las redes sociales donde se lo ve junto a uno de sus principales colaboradores, Daniel Ribetti, en la puerta del Tribunal Electoral de la provincia.

“Es un día histórico” afirmó. Horas después publicó una carta abierta con eje en el saneamiento del lago San Roque, y fuertes críticas tanto al gobierno municipal como provincial por ese tema. Allí expuso, desde su perspectiva, qué sucedería “si Villa Carlos Paz Despierta”.

“El futuro es ahora. Villa Carlos Paz puede tomar la decisión trascendental de comenzar a construir un mañana diferente”, aseguró.

“Hacen falta alternativas reales”

En una entrevista con VillaNos Radio, Iosa destacó el apoyo de Ribetti. “Dani es la persona con la que fundé Deuda Interna hace 15 años y hoy estoy muy feliz de compartir esta nueva etapa con un amigo, por lo que es y lo que significa para mí”, dijo.

En cuanto al escenario electoral 2019, expresó que a Villa Carlos Paz “le hacen falta alternativas reales a lo de siempre”.

“Hace falta una nueva forma de construir política y de pensar el desarrollo de la ciudad. Hay que repensar el paradigma de desarrollo y hacerlo desde una verdadera transversalidad”, opinó.

Iosa consideró que, “la política se ha convertido en un lugar inhabitable para el vecino común, que la ve como algo sucio y se limita a votar cada cuatro años al menos peor”.

En ese contexto, “tenemos el enorme desafío en Carlos Paz y el país de generar espacios de participación democrática distintos, cotidianos y diversos”.

Desde el mismo momento en que anunció su candidatura, a poco de renunciar a su cargo de coordinador de Políticas Saludables en el municipio (mayo de este año), el eje principal de su propuesta política ha sido el lago San Roque.

“A todos nos parece que el lago es el vecino más importante de la ciudad. Está vinculado al medio ambiente, a la salud y al desarrollo económico. Tenemos una economía lagodependiente”, resumió.

Y si bien fustigó por este tema al gobierno de Avilés (“cuando entré al municipio nadie sabía lo que era una cianobacteria”), aclaró que “esta parálisis ha venido arrastrándose desde hace muchos años, metiendo bajo la alfombra algo que se está pudriendo”.

Precisó que hay ejemplos en distintos países donde situaciones así se pudieron revertir, y reclamó la generación de “políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno y que sean inapelables más allá del gobernador o intendente de turno”.

Sobre su paso por el municipio sostuvo que, “nunca especulé con ser candidato”.

“Me llamó el municipio de mi ciudad y puse todas las ganas para que mi función como técnico pueda generar cambios. Pero de a poco fui sintiendo que no me dejaron, y que no valoraron mi trabajo. Hay una cuestión pantanosa desde lo discursivo y lo presupuestario, y cuando di un paso al costado supe que tenía la responsabilidad y las ganas de duplicar la apuesta”, aseguró. Y planteó: “Hay una alternativa desde el movimiento ambientalista y asambleario de los que me siento parte. Debemos animarnos a confrontar políticamente. Es muy importante ir a las marchas, trabajar y manifestarse pero también hay que animarse a confrontar políticamente”.

Reconoció que decidir ser candidato a intendente “fue una decisión muy difícil”.

“Sufrí mucho la política dentro del municipio. Me di cuenta de la enorme hipocresía y el condicionamiento de los partidos tradicionales. Por eso pensamos que era importante presentar una alternativa que sea cambio de verdad y no un slogan”, describió.

Según anticipó, a principios de octubre se haría la presentación y el lanzamiento oficial del partido Carlos Paz Despierta.

“Queremos que la ciudad conozca nuestra plataforma, y la queremos construir a medida que vamos abriéndola a propuestas de los barrios y los distintos sectores sociales”, rescató.

Expuso, además, que la propuesta política no se agota en lo local: “Estamos trabajando con los ‘Despierta’ de otros lugares para poder construir proyectos electorales regionales. No creemos en las estructuras partidarias monolíticas y vamos a apostar a tender redes”.

Consultado sobre las expectativas para las elecciones municipales que tendrán lugar en junio de 2019, Iosa fue categórico: “creo que Carlos Paz Despierta es una alternativa muy importante y vamos a estar a la altura de disputar electoralmente la ciudad”.

“Sueño con una ciudad con propuestas revolucionarias desde el punto de vista del desarrollo”, finalizó.

Nota correspondiente a la edición n° 532 del semanario La Jornada, del 17 de setiembre de 2018.